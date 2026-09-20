Приглашенный чемпион

Суперкубок Единой лиги ВТБ впервые выиграла иностранная команда. Обладателем трофея стал стамбульский «Анадолу Эфес». В финале, состоявшемся 20 сентября на московской «ВТБ-Арене», он со счетом 88:82 обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Анадолу Эфес» Дарио Шарич (в центре) и игрок «Локомотив-Кубань» Алексей Покушевски (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Игрок команды «Анадолу Эфес» Дарио Шарич (в центре) и игрок «Локомотив-Кубань» Алексей Покушевски (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Анадолу Эфес» в прошлом сезоне провалился в Евролиге — стал предпоследним. Летом он решился на радикальную перестройку и изменился до неузнаваемости. И как видно, перестройка прошла неплохо. По крайней мере, по российским клубам стамбульцы прошлись мощно. На групповом этапе они крупно — 100: 76 — обыграли петербургский «Зенит», а затем эффектно — за счет рывка 15:0 на старте заключительной четверти — склонили на свою сторону долго державшуюся в балансе встречу с казанским УНИКСом.

В финале «Анадолу Эфес» играл с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» — клубом, который, пожалуй, ярче всех в Единой лиге провел межсезонье, а на днях одолел действующего чемпиона лиги — ЦСКА. Первая половина матча получилась примерно равной. Завершилась она со счетом 47:41 в пользу российской команды. У «Локомотива-Кубани» роль лидера на себя взял новичок Алексей Покушевский. Сербский «большой», за спиной которого несколько сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), к большому перерыву набрал 12 очков. А кроме него выделялись оставшийся в Краснодаре разыгрывающий Патрик Миллер и — неожиданно — взятый из столичного МБА форвард Максим Барашков.

У «Анадолу Эфеса» заметнее других были вернувшийся после целого десятилетия в НБА форвард Дарио Шарич, атлетичный центровой Бруну Фернанду и приглашенный из потерпевшего финансовый крах «Монако» разыгрывающий Майк Джеймс.

Основную массу очков команды набирали в атаках с ходу. В атаках позиционных у обеих мало что клеилось. Своего рода символом незадачливости стамбульцев стал тайм-аут, взятый их тренером Пабло Ласо ближе к финишу первой четверти. Его игроки совершили семь потерь — и это число во время тайм-аута Ласо повторял без конца. Вполне подействовало — до большого перерыва гости обошлись еще одной лишь потерей. Зато двигать мяч стали так осторожно, даже боязливо.

А фактором, позволившим краснодарцам вести к середине матча, стала реализация трехочковых. «Анадолу Эфес» бросал издали неважно — 2 из 11. «Локомотив-Кубань», в прошлом сезоне забивавший из-за дуги хуже всех российских топ-клубов, на этот раз бросал издали прилично — 6 из 13. Даже несмотря на то, что на паркет не вышел довольно эффективный в этом смысле Маркос Найт — еще один новичок команды.

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Третья четверть была «качельной». Сперва краснодарцы нарастили перевес. Затем стамбульцы набрали 13 очков подряд и очутились впереди. Потом был еще один обмен рывками. Так или иначе, к финальной четверти счет был 68:67 в пользу «Локомотива-Кубани». А тенденция, приносившая подопечным Томислава Томовича успех, сохранялась. Не летели у «Анадолу Эфеса» «трешки». Даже у Майка Джеймса (он в итоге стал самым результативным баскетболистом матча с 27 очками) не летели.

И тем не менее так и не наладившая реализацию дальних попыток турецкая команда добилась победы. В середине заключительной четверти «Локомотив-Кубань» накрыла засуха. Перестал забивать Патрик Миллер. Помимо промахов с игры он смазал три подряд штрафных. Сбился прицел у Максима Барашкова. Пятиминутный отрезок, за который краснодарцы набрали всего два очка, поменял многое.

Шансы спастись в концовке у «Локомотива-Кубани» были. Но игроки «Анадолу Эфеса» преимущество удержали. Классный аллей-уп разыграли Эркан Йылмаз и Кай Джонс. Извернулся и попал крюком Джордан Лойд. Исправил свою ошибку в «краске» Дарио Шарич — подобрал собственный промах, вынудил фолить на себе, с линии был точен. А убило интригу цирковое попадание Майка Джеймса с дистанции — он поразил цель через руки, от щита, еще и вынудив соперника нарушить правила.

В результате — 88:82 в пользу «Анадолу Эфеса». Впервые Суперкубок Единой лиги ВТБ достался иностранной команде. Ранее его брали только ЦСКА (трижды) и «Зенит» (дважды).

Арнольд Кабанов