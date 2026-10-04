Петербуржцам разменяли четвертый десяток

Первая в новом сезоне встреча российских баскетбольных грандов завершилась разгромом. Серебряный призер прошлого сезона УНИКС на своем паркете, в Казани, со счетом 95:60 разбил «Зенит». Петербуржцы, принятые в Единую лигу ВТБ 12 лет назад, лишь дважды уступали в ее матчах крупнее. По ходу воскресной игры казалось, что антирекорд близок: сократить отставание «Зенит» смог только в ничего не решавшей заключительной четверти, за которую набрал почти половину от всех своих очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетбольный матч УНИКС—«Зенит»

Фото: БК УНИКС Баскетбольный матч УНИКС—«Зенит»

Фото: БК УНИКС

Первый топ-матч нового сезона Единой лиги ВТБ, состоявшийся 4 октября, начинался довольно сумбурно — с пяти промахов с игры подряд. Однако долго засуха не продлилась. По крайней мере УНИКС наладил результативность быстро. Попадал снайпер-рекордсмен лиги Ксавье Рэтан-Мэйс. Издали стрелял Брендан Адамс. Огорчал бывшую команду «большой» Лука Шаманич. Реже атаковали другие игроки передней линии — Дэвид Маккормак и Джейлен Рейнольдс, зато они были безупречны — все в цель.

А вот у «Зенита» впереди все было грустно.

Стабильности в завершении — никакой. Потерь — аж пять за десятиминутку. Да даже штрафные броски не шли: Алекс Пойтресс запорол три попытки с линии. Правда, центровому петербуржцев повезло: однажды бившийся с ним за подбор Шаманич переправил мяч в собственную корзину. И тем не менее даже с этой подаренной «двушкой» «Зенит» к первой паузе наскреб всего 13 очков и проигрывал минус 18.

Она, пауза, как и таймаут, взятый Душко Ивановичем еще на пятой минуте матча, «Зениту» на пользу не пошла. На старте второй четверти преимущество УНИКСа перевалило за 20 очков. И хозяева уверенно удерживали добытый перевес — здорово защищались. А когда защита давала сбой, оппоненты не наказывали — даже из удобных точек допускали срывы. К большому перерыву счет был 49:27.

Вскоре после возобновления игры стало ясно, что о возрождении интриги мечтать поклонникам «Зенита» не стоит. За три с небольшим минуты после перерыва УНИКС совершил рывок 10:0. Петербуржцы продолжали упускать возможности забить даже из выгодных позиций. Доля реализованных ими бросков с игры не дотягивала даже до 25% — низкой-пренизкой планки. Результат третьей четверти — 29:6 — вынудил констатировать, что «Зениту» светило самое крупное поражение за все время выступлений в Единой лиге ВТБ. В ней клуб, основанный в 2014 году, проводит 13-й сезон.

Антирекорд все-таки устоял. УНИКС, который вел на пике плюс 45, не упирался в заключительной четверти: дал сопернику разойтись, набрать аж 27 очков — почти столько же, сколько за прошлые полчаса.

В итоге матч завершился со счетом 95:60 в пользу казанцев. В истории «Зенита» есть только два более крупных поражения в матчах Единой лиги, оба — от московского ЦСКА в гостях. В ноябре 2015 года он был бит армейцами со счетом 77:113, а через год — со счетом 56:105.

Самым продуктивным игроком нынешней встречи стал разыгрывающий УНИКСа Брендан Адамс, набравший 21 очко. Еще четыре его одноклубника переступили рубеж в 10 очков.

Ранее в воскресенье в Единой лиге ВТБ состоялся еще один матч. Дебютирующее в турнире в нынешнем сезоне «Динамо» из Владивостока одержало первую победу. Оно на выезде убедительно — 98:84 — обыграло «Самару», прежде всего благодаря разыгрывающему Дакуану Смиту, набравшему 29 очков.

Роман Левищев