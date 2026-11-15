Краснодарцы смогли повторить

Уже в матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup. И поначалу казалось, что казанцы полны решимости реванш взять. У хозяев, грешивших неточностью при исполнении бросков, многое не получалось, УНИКС же, напротив, смотрелся весьма собранным. Впрочем, запала гостей хватило лишь на первую четверть. Уже во второй стали проявляться те же болячки, которые привели УНИКС к поражению во встрече двухнедельной давности. И вроде бы и Лука Шаманич был в порядке (матч он закончил с 21 очком в активе — лучший показатель встречи), и Брендан Адамс свои очки набирал, и Ксэвьер Ратэн-Мэйс создавал напряжение под чужим щитом. В игре в защите казанцам даже удалось здорово ограничить результативность важного добытчика краснодарцев Патрика Миллера. Но все плюсы перекрывались валом ошибок, зачастую совершенно не обязательных. Не удивительно, что железнодорожники смотрелись лучше. Причем эта разница в качестве игры, демонстрируемой командами, нарастала с каждой минутой. Апогея она достигла после большого перерыва. Вот где в полной мере проявились плюсы от быстрой и напористой игры, которую показывал «Локомотив-Кубань». Ведь краснодарцы, которых вели за собой Антон Квитковских и Иван Самойленко, выдали рывок 14:6. Иные мячи они не просто забивали, они их заталкивали в корзину, пользуясь нередко даже не вторыми, а третьими шансами. Без попустительства казанской обороны такое вряд ли было бы возможно.