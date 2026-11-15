Краснодарцы смогли повторить
«Локомотив-Кубань» второй раз за две недели крупно обыграл УНИКС
«Локомотив-Кубань» во втором туре групповой стадии внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup — обыграл УНИКС. Состоявшийся 15 ноября матч удивительно напоминал встречу соперников двухнедельной давности. Снова на паркете краснодарского «Баскет-Холла» был очень бодрый «Локомотив-Кубань» и какой-то растерянный УНИКС. Исход закономерен: хозяева победили со счетом 106:89 и возглавили группу B.
«Локомотив-Кубань» в ноябре уже встречался с УНИКСом. Матч, состоявшийся две недели назад в Краснодаре в рамках регулярного первенства Единой лиги ВТБ, очевидно, оставил у игроков казанской команды не лучшие воспоминания. Они проиграли с разницей почти в три десятка очков. А главный тренер УНИКСа Милан Каракаш тогда заметил, что «тут и говорить особо не о чем», признав, что его команды де-факто в игре и не было.
Всего пару недель спустя у УНИКСа появился шанс поквитаться за ту оплеуху.
Уже в матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup. И поначалу казалось, что казанцы полны решимости реванш взять. У хозяев, грешивших неточностью при исполнении бросков, многое не получалось, УНИКС же, напротив, смотрелся весьма собранным. Впрочем, запала гостей хватило лишь на первую четверть. Уже во второй стали проявляться те же болячки, которые привели УНИКС к поражению во встрече двухнедельной давности. И вроде бы и Лука Шаманич был в порядке (матч он закончил с 21 очком в активе — лучший показатель встречи), и Брендан Адамс свои очки набирал, и Ксэвьер Ратэн-Мэйс создавал напряжение под чужим щитом. В игре в защите казанцам даже удалось здорово ограничить результативность важного добытчика краснодарцев Патрика Миллера. Но все плюсы перекрывались валом ошибок, зачастую совершенно не обязательных. Не удивительно, что железнодорожники смотрелись лучше. Причем эта разница в качестве игры, демонстрируемой командами, нарастала с каждой минутой. Апогея она достигла после большого перерыва. Вот где в полной мере проявились плюсы от быстрой и напористой игры, которую показывал «Локомотив-Кубань». Ведь краснодарцы, которых вели за собой Антон Квитковских и Иван Самойленко, выдали рывок 14:6. Иные мячи они не просто забивали, они их заталкивали в корзину, пользуясь нередко даже не вторыми, а третьими шансами. Без попустительства казанской обороны такое вряд ли было бы возможно.
Когда в середине третьей четверти отрыв хозяев достиг 20 очков, а Милан Каракаш тут же взял тайм-аут, чтобы остановить избиение, стало понятно: или вот прямо сейчас УНИКС вернется в игру, или оставшееся время матча станет формальностью. Сработал второй вариант. Финальная десятиминутка, хоть и осталась за гостями, на исход матча никак не повлияла. «Локомотив-Кубань» победил со счетом 106:89. Могли бы железнодорожники выиграть и крупнее, но, вероятно, уже не видели в этом смысла.
После матча наставник краснодарцев Томислав Томович отметил, что поначалу его команде мешала излишняя заряженность на борьбу.
«Как только мы начали играть умнее, то сразу создали себе хорошее преимущество. Я очень доволен сегодня нашей работой на подборах, в том числе и потому, что я перед матчем отдельно акцентировал внимание на том, насколько будет важен этот компонент»,— сказал тренер. На подборы как ключевой фактор, предопределивший исход матча, обратил внимание и Милан Каракаш. «В итоговом протоколе есть две очень красноречивые цифры: 23 потери у нас и 21 подбор "Локомотива" в атаке. Когда даешь сопернику так много дополнительных владений, сложно говорить о тактике. И на хороший результат тоже рассчитывать сложно»,— констатировал специалист.
Благодаря победе «Локомотив-Кубань» после двух туров вышел на чистое первое место в группе B. На втором месте — «Уралмаш», на третьем — УНИКС, замыкает четверку белградский ФМП.