Автор главной советской передачи

На 82-м году жизни, предположительно, из-за инфаркта скончался Иван Едешко. В его баскетбольной карьере было множество достижений. Но почти культовой для отечественного спорта фигурой его сделал один-единственный крохотный эпизод — тот самый пас через всю площадку в финале Олимпиады 1972 года на Александра Белова, принесший сборной СССР победу над неуязвимыми американцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Васенин / Коммерсантъ Фото: Виктор Васенин / Коммерсантъ

Удивительно, что Ивана Едешко, кажется, не раздражали бесконечные вопросы о том мюнхенском пасе, которые ему задавали и через день после того финала, и через год, и через десять лет, и через 20, и даже после того, как в 2017 году вышел посвященный легендарному матчу фильм «Движение вверх». В нем вроде бы эпизод был показан во всех деталях — что еще можно добавить? Но у Едешко все равно спрашивали про него. А он рассказывал. Про то, как тренер Владимир Кондрашин минуты за три до окончания матча после пары ошибок убрал его с площадки. Про то, как в этой легендарной концовке, когда оставался последний, совсем крохотный шанс все-таки выкрутиться из безнадежной ситуации, одолеть на флажке непобедимых американцев и завоевать первое для СССР баскетбольное олимпийское золото, вернул обратно. Верил, что Едешко может от своей лицевой линии через всю площадку отдать такой пас, что с него можно будет набрать те необходимые два очка. А иного варианта за секунды до сирены и не было… Про то, как сначала думал, что высоченного американца, вставшего перед ним, не перекинуть. Про то, как порадовался, когда слишком энергично махавшего руками соперника судья отогнал подальше.

А потом была эта чудесная передача. И бросок Александра Белова. И эйфория, охватившая игроков и, кажется, весь Советский Союз. Чудо из чудес. Что-то неповторимое. Мгновение, так вышло, превратившее все, что в биографии Едешко лежит за его пределами, в малозначительный фон.

А она, эта биография, была ведь такой драматичной, такой насыщенной. В баскетбол попал, несмотря на то что в белорусском детстве, в семь лет получил тяжелейшую травму руки: ее даже хотели отнять. Одинаково ценился двумя великими и совершенно разными тренерами. Один — Александр Гомельский — работал с ним в ЦСКА: там прошла большая и лучшая часть карьеры Едешко, другой — Владимир Кондрашин — в сборной. Был превосходным плеймейкером, но комфортно чувствовал себя и на позиции атакующего защитника, снайпера. Такая универсальность выглядела редкостью по тем временам. В послужном списке помимо олимпийского золото чемпионата мира 1974 года, два золота чемпионатов Европы, Кубок европейских чемпионов. Столько титулов мало у кого есть. Как тренер тоже состоялся. Трудился в штабе советской сборной, выиграл с ЦСКА первое для клуба звание победителя чемпионата России.

Многие видели в нем исключительно автора главного в истории отечественного баскетбола паса. А он любил сам интересоваться у собеседников: а что, на их взгляд, было важнее, значимее в той короткой комбинации — пас, прием мяча или бросок?

Сам он считал, что исполнить пас и бросок было относительно несложно. А вот поймать мяч в борьбе с двумя американцами так, чтобы потом отправить его в кольцо… На его взгляд, героем был все же Александр Белов. Или другой Белов — Сергей. Едешко всегда напоминал, что вся сборная СССР в том финале набрала 51 очко, а тот в одиночку — 20.

Теперь из этой великой команды скромных великанов жив только один человек — капитан Модестас Паулаускас.

Алексей Доспехов