Олимпийского чемпиона Ивана Едешко похоронят с воинскими почестями в Мытищах

Прощание с советским баскетболистом, олимпийским чемпионом Иваном Едешко состоится 7 августа в Москве. Гражданская панихида начнется в 10:30 в комплексе ЦСКА по адресу: Ленинградский проспект, 39, строение 1. Об этом сообщила пресс-служба армейского баскетбольного клуба.

После завершения панихиды состоится церемония похорон с воинскими почестями. Иван Едешко будет похоронен на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны РФ, который находится в Мытищах.

Иван Едешко скончался 30 июля в возрасте 81 года. Спортсмен дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз чемпионат мира. Принес сборной СССР победу в финальном матче Олимпиады 1972 года — в финальном матче против американцев он сделал «золотой пас» и принес команде победу на последних секундах.

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