Борьба с серостью

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) завершила расследование обстоятельств подписания контракта между «Лос-Анджелес Клипперс» и двукратным чемпионом лиги Каваем Ленардом. В ходе разбирательства подтвердилось, что часть дохода звезды была «серой». Это помогало клубу обходить потолок зарплат. В результате «Клипперс» лишили пяти выборов на драфте НБА и оштрафовали на $30 млн. Различные санкции были применены в отношении топ-менеджеров клуба, игрока и его теперь уже бывшего представителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Ленард (слева)

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Ленард (слева)

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Национальная баскетбольная ассоциация объявила о результатах громкого разбирательства. Оно касалось обхода клубом «Лос-Анджелес Клипперс» потолка зарплат при подписании семь лет назад одной из ярчайших звезд лиги Кавая Ленарда. Его итогом стали санкции разной степени тяжести в отношении всех участников схемы.

В НБА действует «мягкий» потолок зарплат. Это довольно сложная система правил и исключений, суть которой сводится к тому, что «базовую» предельную сумму заработков игроков команды можно превышать при условии выплаты «налога на роскошь». При этом обход потолка зарплат, разумеется, запрещен и является одним из грубейших нарушений коллективного соглашения между лигой и профсоюзом баскетболистов.

Скандал вокруг сделки с Каваем Ленардом разгорелся год назад. О нарушениях сообщил журналист Пабло Торре, расследовавший события лета 2019 года. Тогда Ленард, только ставший чемпионом с «Торонто Рапторс», вышел на рынок в качестве свободного агента и намеревался продолжить карьеру в родном Лос-Анджелесе. На звезду претендовали и «Лейкерс», и «Клипперс». Выбор форварда пал на второй вариант.

Пабло Торре выяснил, что переговоры прошли нечисто: дабы сделать предложение убедительнее, «Клипперс» фактически выписали баскетболисту «серую» зарплату.

Оформили ее в виде спонсорских соглашений с четырьмя связанными с клубом компаниями — Aspiration, Boingo Wireless, Daktronics и Lockton Insurance. В контракте с Aspiration, как сообщалось, была прописана возможность отказаться от исполнения оговоренных обязанностей в случае их несоответствия «убеждениям» баскетболиста. В реальности рекламным лицом перечисленных фирм Кавай Ленард, естественно, так и не стал, что не помешало ему заработать за счет фиктивных коммерческих контрактов около $66 млн. Сэкономленные таким образом деньги, впрочем, не помогли «Лос-Анджелес Клипперс» преуспеть на баскетбольной площадке. За шесть сезонов с Ленардом в составе команда, нацеливавшаяся на титул, так ни разу и не вышла в финал НБА, а до полуфинальной стадии добралась всего однажды.

Самого игрока, который должен вот-вот вернуться в «Торонто» (стороны согласовали переход, но он был поставлен на паузу как раз из-за расследования), ждало символическое наказание.

Кавай Ленард, зарабатывающий по действующему договору $50 млн в год, должен будет выплатить лиге $700 тыс. Так и не удалось доказать, что баскетболист знал о схеме. Дяде Ленарда Деннису Робертсону, до недавнего времени представлявшему интересы звезды, запрещено «взаимодействовать с командами НБА и их аффилированными лицами» в течение следующих пяти лет. В расследовании говорилось, что именно он был «автором идеи» и настоял на ее реализации.

Куда более существенный ущерб история нанесла организации. Его символическим назвать никак нельзя.

«Лос-Анджелес Клипперс» лишился пяти «пиков» (право выбора) в первых раундах драфтов НБА с 2029 по 2033 год. Кроме того, клуб оштрафован на $30 млн. Плюс в ближайшие пять лет офис НБА будет осуществлять контроль за деятельностью персонала «Клипперс».

Помимо этого, персональные санкции НБА ввела в отношении топ-менеджеров «Лос-Анджелес Клипперс». Его владелец Стив Балмер отстранен от баскетбольной деятельности на год за «сознательное стремление» обеспечить игроку дополнительные источники дохода и за «неспособность создать условия для того, чтобы его организация соблюдала правила лиги». Президент по бизнес-операциям Джиллиан Цукер отстранена от работы на год без сохранения зарплаты. В релизе говорится о том, что она «в первую очередь» виновна в «заключении недопустимых соглашений», а также несет ответственность за дачу ложных показаний. Наконец, президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк отстранен от работы на полгода без сохранения зарплаты за «участие в заключении недопустимых соглашений».

В «Лос-Анджелес Клипперс» заявили, что «категорически отвергают выводы НБА, ставшие результатом крайне предвзятого разбирательства». В письме адвоката Стива Балмера Дэвида Келли расследование лиги названо «охотой на ведьм», а наказание — «вопиющей несправедливостью».

Роман Левищев