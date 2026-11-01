Краснодарцы пролетели сквозь казанскую защиту
«Локомотив-Кубань» крупно обыграл УНИКС
В центральном матче недели первенства Единой лиги ВТБ 1 ноября «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС. Ожидавшейся битвы грандов, к сожалению, так и не случилось. Краснодарцы в полной мере воспользовались тем, что гости вышли на игру в каком-то разобранном состоянии, и нанесли им чувствительное поражение со счетом 107:80.
«Локомотив-Кубань» и УНИКС подошли к первому в нынешнем чемпионате противостоянию с одинаковым соотношением побед и поражений. Обе команды в шести предыдущих встречах допустили лишь по одной осечке. Так что определить фаворита в этой встрече было совсем непросто. Казалось, не было его вовсе. Все-таки речь идет о примерно равных по силе коллективах. Да и главные тренеры команд — Томислав Томович и Милан Каракаш — как могли, расточали комплименты сопернику, соглашаясь с тем, что это будет очень трудный матч.
Уже к концу первой четверти вспомнились предматчевые слова тренера Каракаша. Наставник УНИКСа перечислял факторы, которые станут ключом к успеху в Краснодаре. Среди них были и потери. С потерями у УНИКСа все получилось сложно. Их за игру у казанцев набралось два десятка. Причем случались они нередко в совершенно не располагающих к этому ситуациях (у краснодарцев, для сравнения, 11 потерь, но львиная их доля была допущена, когда исход матча уже не вызывал сомнений и хозяева уже откровенно играли на публику). Да и вообще то, что с казанской командой что-то не так, стало понятно почти сразу, когда раз за разом казанская защита как-то безразлично взирала на то, как, например, без сопротивления бросает Патрик Миллер, как хозяйничает под казанским щитом Ален Хаджибегович (набрал за матч 23 очка — лучший показатель встречи), как Маркос Найт, не самый габаритный баскетболист лиги, забирает подбор за подбором.
Правда, был момент, когда казанцы после вялого старта отпустившие железнодорожников на восемь очков, вроде бы пришли в себя. Но продлилось оживление гостей недолго.
Милан Каракаш при этом брал тайм-ауты, старался как-то взбодрить команду, интересовался у своих баскетболистов, когда они перестанут давать сопернику возможность бросать без сопротивления, когда начнут защищаться? Тщетно. «Локомотив-Кубань» снова выдал рывок и на первый перерыв ушел, имея фору все в те же восемь очков. И это вроде бы немного, но и во второй десятиминутке гости, у которых, к тому же, стало совсем грустно с реализацией бросков, причем даже штрафных, от душивших их ошибок не избавились. Краснодарцы очень жестко играли в обороне, много фолили, а потому УНИКС за матч исполнил с точки добрых 35 бросков, из которых реализовал только 19. Так что на большой перерыв «Локомотив-Кубань» ушел, уже имея отрыв в 14 очков. Солидно, но все равно не приговор. Но уже в середине третьей десятиминутки, когда очередная стремительная атака хозяев, влетавших под кольцо гостей со скоростью именно что скоростного поезда, довела их преимущество до двух десятков очков, стало понятно, кто в этом матче победит.
После матча Каракаш заметил, что «тут и говорить особо нечего». Наставник УНИКСа признал, что его команды де-факто в игре не было, а также что именно в аспектах, на которые он обращал внимание до встречи, его команда была неубедительна.
«Локомотив-Кубань» выиграл со счетом 107:80 (краснодарцы впервые в сезоне преодолели отметку в сотню очков) и идут в турнирной таблице на втором месте (первое занимает еще не знавший поражений ЦСКА). УНИКС занимает четвертую, следом за «Зенитом», строчку.