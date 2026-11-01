Краснодарцы пролетели сквозь казанскую защиту

Милан Каракаш при этом брал тайм-ауты, старался как-то взбодрить команду, интересовался у своих баскетболистов, когда они перестанут давать сопернику возможность бросать без сопротивления, когда начнут защищаться? Тщетно. «Локомотив-Кубань» снова выдал рывок и на первый перерыв ушел, имея фору все в те же восемь очков. И это вроде бы немного, но и во второй десятиминутке гости, у которых, к тому же, стало совсем грустно с реализацией бросков, причем даже штрафных, от душивших их ошибок не избавились. Краснодарцы очень жестко играли в обороне, много фолили, а потому УНИКС за матч исполнил с точки добрых 35 бросков, из которых реализовал только 19. Так что на большой перерыв «Локомотив-Кубань» ушел, уже имея отрыв в 14 очков. Солидно, но все равно не приговор. Но уже в середине третьей десятиминутки, когда очередная стремительная атака хозяев, влетавших под кольцо гостей со скоростью именно что скоростного поезда, довела их преимущество до двух десятков очков, стало понятно, кто в этом матче победит.