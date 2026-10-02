Армейский погром

Winline Basket Cup стартовал с сенсации. Пермская «Парма» в первом туре кубка обыграла московский ЦСКА со счетом 86:62 и нанесла флагману российского баскетбола одно из самых крупных поражений за все время существования Единой лиги ВТБ, то есть более чем за полтора десятилетия. А во внутренних турнирах армейцы с момента основания лиги и вовсе крупнее не проигрывали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч Winline Basket Cup «Парма» (Пермь) — ЦСКА (Москва)

Фото: Единая Лига ВТБ Матч Winline Basket Cup «Парма» (Пермь) — ЦСКА (Москва)

Фото: Единая Лига ВТБ

Второй розыгрыш турнира Winline Basket Cup, организованного Единой лигой ВТБ, открылся 2 октября. В первом матче сошлись «Парма», бронзовый призер первого розыгрыша кубка, и ЦСКА, его победитель. Результат игры стал своего рода сенсацией.

«Парма», чуть лучше проведшая первую четверть, улетела далеко вперед во второй благодаря рывку 18:4. Угроза исходила от ее легионеров — Би Джея Джонсона, Тайрелла Нельсона, Джеремайи Мартина, Брайана Фоббса (результативнее всех оказался в итоге набравший 20 очков Джонсон).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч Winline Basket Cup «Парма» (Пермь) — ЦСКА (Москва)

Фото: Единая Лига ВТБ Матч Winline Basket Cup «Парма» (Пермь) — ЦСКА (Москва)

Фото: Единая Лига ВТБ

На пике в первой половине «Парма» вела плюс 16. К большому перерыву ее преимущество составляло 8 очков. Но в третьей десятиминутке хозяева опять оторвались, воспользовавшись тем, что гости никак не могли наладить трехочковые броски (игроки ЦСКА реализовали всего 6 из 37 попыток с дистанции) и к тому же смазали половину штрафных (10 из 20). В итоге — 86:62 — крайне убедительная победа пермяков.

ЦСКА в официальных матчах не проигрывал крупнее больше пяти лет — с тех пор, как в марте 2021 года его в матче Евролиги в Стамбуле разгромил местный «Анадолу Эфес» — 100:70.

А во внутренних турнирах с момента основания Единой лиги ВТБ настолько увесистые оплеухи армейцам не отвешивали даже прямые конкуренты — казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань», петербургский «Зенит», ныне не относящиеся к элите отечественного баскетбола «Химки»… «Парма» же к прямым конкурентам ЦСКА никогда не относилась и не относится сейчас.

Впрочем, и в прошлом сезоне ЦСКА стартовал во внутрисезонном кубке с поражения — причем домашнего, от «Меги». Это не помешало флагману российского баскетбола легко выйти в «Финал четырех» и стать в нем лучшей командой.

Групповой этап Winline Basket Cup продолжится 7 октября встречей между ФМП и «Локомотивом-Кубанью» в Белграде.

Изменений в формате соревнования, призванного уплотнить календарь российских клубов и за счет шоу привести на трибуны новую аудиторию, по сравнению с дебютным розыгрышем нет. Он вновь состоит из группового этапа и «Финала четырех». В нем вновь будут участвовать восемь команд.

Да и команды это по большей части те же самые. Четверка отечественных грандов — ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Зенит»; еще два российских клуба попроще — екатеринбургский «Уралмаш» и «Парма»; два зарубежных клуба. С прошлого сезона в турнире осталась «Игокеа» из боснийского города Лакташи. А белградскую «Мегу» — любопытный молодежный проект — заменили соседом ФМП. Что «Игокеа», что ФМП — на самом деле довольно скромные по европейским меркам команды. Обе — середняки Адриатической лиги, которые в прошлом ее розыгрыше не смогли выйти в play-off.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин незадолго до старта турнира рассказала, что Winline Basket Cup с этого года официально признан Международной федерацией баскетбола (FIBA). Опыт прошлого сезона, по ее словам, «оказался очень удачным»: «Клубы перенесли многие наши наработки на свои домашние игры основного чемпионата, и для нас это лучшая оценка».

Арнольд Кабанов