Железнодорожники покорили «Железник»
«Локомотив-Кубань» начал Winline Basket Cup с победы над белградским ФМП
07.10.2026, 23:41
Краснодарский «Локомотив-Кубань» открыл внутрисезонный кубок Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup — победой над белградским клубом ФМП. Матч, проходивший во дворце «Железник» в столице Сербии, завершился со счетом 90:76 в пользу гостей. Самым продуктивным игроком встречи оказался защитник российского клуба Тревелин Куин. Американец набрал 29 очков и добавил к ним пять подборов и четыре перехвата.
Старт матча ФМП и «Локомотива-Кубани» был сумбурным. Львиная доля очков приходила из-под кольца. Со средней и дальней дистанций — сплошные ошибки. За первую четверть реализованных трехочковых было ровно ноль на 13 попыток. Причем близких промахов — раз-два и обчелся, в основном — срывы. Краснодарцы будто торопились. Белградцы, напротив, загоняли себя в ситуации, когда время на владение таяло и от мяча приходилось избавляться как от горячей картошки: хоть бы успеть выпустить его в сторону чужой корзины до сирены.
Не был этот «Локомотив-Кубань» похож на одного из фаворитов Единой лиги ВТБ, совсем недавно в ее суперкубке расправившегося с флагманом российского баскетбола московским ЦСКА и давшего бой стамбульскому «Анадолу Эфесу». А вот ФМП своему статусу в целом вполне соответствовал. Середняк Адриатической лиги, никогда не претендовавший и в ней — соревновании региональном — на большие свершения. Впрочем, была надежда, что он все-таки пробудится и что-то покажет. Показал ведь тремя днями ранее, когда здесь же, в небольшом дворце «Железник», построенном в середине 1990-х, одолел грозного соседа, «Црвену Звезду» — команду из Евролиги, престижнейшего континентального турнира.
Но промахи копились, а вскоре небрежность распространилась и на все остальное. И если тренер «Локомотива-Кубани» Томислав Томович смотрел на злоключения своих игроков терпеливо, то наставник ФМП Саша Никитович уже к седьмой минуте сжег оба тайм-аута, данные ему на первую половину.
Затем началась новая четверть, а все продолжалось по-старому. Просыпаться никто не собирался. Счет, на который обращать внимания не хотелось, был в пользу «Локомотива-Кубани». Российский клуб удерживал небольшое преимущество — полдесятка очков или около того.
Лишь в середине второй десятиминутки Джамия Нил намекнул, что все еще может перемениться. Универсал из ФМП завалил первый трехочковый в матче и тут же лихо прорвался в «краску», где набрал еще два очка. Включение Нила растормошило всех. Краснодарцы, выйдя после тайм-аута, уже стреляли из-за дуги увереннее. Сначала поразил цель Кирилл Темиров, следом — Максим Барашков. А дальняя атака Тревелина Куина позволила «Локомотиву-Кубани» впервые оторваться на десять очков. С таким перевесом он и ушел на большой перерыв.
Счет второй половины открыл тот же Тревелин Куин, разыгравший эффектный аллей-уп с Патриком Миллером. Именно Куин — одно из летних усилений «Локомотива-Кубани» — выделялся на паркете. Атлетичный защитник чаще других оказывался в центре событий. Он в результате и стал самым результативным игроком встречи с 29 очками. А его работоспособность подчеркивали другие статистические показатели: американец сделал шесть подборов и четыре перехвата.
Во многом благодаря усилиям Куина «Локомотив-Кубань» по ходу третьей четверти укатил вперед на 18 очков. Интрига в ту минуту не умерла. ФМП еще представились шансы отставание ликвидировать, и сербский клуб ими неплохо пользовался. Классно смотрелся Марко Ковачевич, который в итоге записал в актив 25 очков.
Хозяева несколько раз сокращали дефицит до «минус 6», а в концовке подобрались практически вплотную.
За три минуты до конца на табло было уже 77:74 в пользу гостей. Однако российский клуб, который, как представлялось, играл с запасом весь матч, довершил дело рывком 13:2. Итоговый счет — 90:76 в пользу «Локомотива-Кубани».
Winline Basket Cup продолжится 21 октября встречей «Игокеи» из боснийского города Лакташи и пермской «Пармы». Они были определены в группу A вместе с московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Пока в этом квартете прошла одна игра: в ней «Парма» нанесла ЦСКА одно из самых крупных поражений за время существования Единой лиги ВТБ — 88:62.
Группа B вернется немного позже. 25 октября в Екатеринбурге сойдутся местный «Уралмаш» и казанский УНИКС, конкуренты «Локомотива-Кубани» и ФМП по первому этапу внутрисезонного кубка.