Железнодорожники покорили «Железник»

Не был этот «Локомотив-Кубань» похож на одного из фаворитов Единой лиги ВТБ, совсем недавно в ее суперкубке расправившегося с флагманом российского баскетбола московским ЦСКА и давшего бой стамбульскому «Анадолу Эфесу». А вот ФМП своему статусу в целом вполне соответствовал. Середняк Адриатической лиги, никогда не претендовавший и в ней — соревновании региональном — на большие свершения. Впрочем, была надежда, что он все-таки пробудится и что-то покажет. Показал ведь тремя днями ранее, когда здесь же, в небольшом дворце «Железник», построенном в середине 1990-х, одолел грозного соседа, «Црвену Звезду» — команду из Евролиги, престижнейшего континентального турнира.