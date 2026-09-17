Единая лига ВТБ свела счет

Баскетбольная Единая лига ВТБ на традиционной пресс-конференции отчиталась о бюджетах участников турнира. Лидером прошлого сезона по расходам стал санкт-петербургский «Зенит». Это, впрочем, не принесло клубу успеха: он остался без медалей и запомнился срывами в полуфинале play-off и серии за бронзу. В целом же в отчете лиги не было никаких сюрпризов. Между командами «большой четверки» и всеми остальными все еще существует внушительный разрыв. Все без исключения клубы не способны покрывать свои расходы самостоятельно: они почти полностью полагаются на спонсорские контракты или бюджетное финансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

На состоявшейся в четверг, 17 сентября, традиционной пресс-конференции Единой лиги ВТБ были обнародованы бюджеты участников турнира за прошлый чемпионат. Обошлось без неожиданностей. Привычная картина: впереди команды «большой четверки», все остальные прилично отстают. Разве что немного сократилась разница между четвертым и пятым местами. Вновь оказавшийся самым скромным из топ-4 казанский УНИКС потратил примерно 1,269 млрд руб.— приблизительно на 105 млн руб. меньше, чем сезоном ранее. Несмотря на это, он добрался до серебряных наград. А снова оказавшийся следующим за топ-4 екатеринбургский «Уралмаш» потратил 729 млн руб.— на 118 млн руб. больше, чем за сезон до этого. Он срезался в стартовом раунде play-off.

Внутри «большой четверки» произошла одна перестановка. Возглавлявший список год назад московский ЦСКА откатился на второе место (2,065 млрд руб.), по сравнению с кампанией-2024/25 сэкономив 252 млн руб. Верхнюю строчку занял петербургский «Зенит». Его расходы составили 2,17 млрд руб., ровно на четверть миллиарда больше, чем за предыдущий сезон. Впрочем, это не помогло команде добиться успеха. Она весь чемпионат спотыкалась и в итоге осталась без медалей. В частности, в полуфинале первенства против казанского УНИКСа «Зенит» вел со счетом 3:1, но внезапно сдулся и проиграл три матча подряд. По похожему сценарию проходила и серия за третье место. Петербуржцы повели в противостоянии с «Локомотивом-Кубанью» 2:0, но затем проиграли краснодарцам три матча подряд. Отметим, что бюджет южного клуба, на фоне того, которым располагал «Зенит», не поражал воображения — 1,689 млрд руб.

В таблице, учитывающей только выплаты игрокам, как и в таблице суммарных расходов, «Зенит» также занял первую строчку. И здесь его преимущество перед конкурентами довольно внушительное — 711 млн руб. против 608 млн руб. у идущего следом ЦСКА. Впрочем, необходимо учесть, что петербуржцам пришлось провести несколько экстренных трансферов. Суммарные расходы на зарплаты игроков у «Локомотива-Кубани» составили 576 млн руб., УНИКСа — 459 млн руб.

Меньше всех в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ потратили «Самара» (362 млн руб.), красноярский «Енисей» (328 млн руб.) и саратовский «Автодор» (261 млн руб.).

Из этой тройки только «Енисей» пробился в play-off, но, разумеется, без намека на борьбу вылетел в первом раунде, где столкнулся с ЦСКА.

Сюрпризов не нашлось и в том, что касается доходов клубов Единой лиги ВТБ. Как обычно, эти цифры практически совпадают с расходами. По-прежнему клубы не способны покрывать свои расходы самостоятельно. И 21-процентный рост выручки от продажи билетов, конечно, ситуацию не меняет. Львиная доля доходов команд — не менее 80% — приходится на поступления по спонсорским контрактам или бюджетное финансирование.

Роман Левищев