Майкл Джордан набрал рекордную форму

Майка легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана, в которой он играл в третьем матче финальной серии play-off чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона 1997/98 года, была продана за $12,3 млн. Для баскетбольных маек это рекордная сумма. Прежнее достижение в $10,1 млн также было установлено при реализации майки Джордана. Играл он в ней в том же финале против «Юта Джаза», но в другом матче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майка Майкла Джордана, в которой он играл в третьем матче финальной серии НБА в 1998 году, стала самым дорогим предметом баскетбольной амуниции в истории

Фото: JEFF HAYNES / AFP Майка Майкла Джордана, в которой он играл в третьем матче финальной серии НБА в 1998 году, стала самым дорогим предметом баскетбольной амуниции в истории

Фото: JEFF HAYNES / AFP

Майкл Джордан свой последний сезон в НБА провел еще 23 года назад, но рекорды Его Воздушество ставить продолжает. 29 сентября платформа Joopiter, специализирующаяся на аукционной продаже коллекционных предметов, сообщила о том, что майка, в которой Джордан играл в третьем матче финальной серии сезона-1997/98 (в нем «Чикаго Буллз», ведомый Джорданом, обыграл «Юта Джаз» со счетом 4:2), ушла с молотка за $12,3 млн.

Так дорого баскетбольные майки не продавались никогда.

Прежний рекорд был установлен в 2022 году. Тогда с молотка за $10,1 млн ушла майка, в которой Джордан выступал в первом матче упомянутой финальной серии. Интересно, что означенный третий матч серии сам по себе вошел в историю. «Чикаго» выиграл его со счетом 96:54. Разница в 42 очка до сих пор остается самой крупной в истории финалов НБА, а 54 очка «Юты» — наименьшим количеством очков, набранных командой в игре финальной серии.

Имя покупателя не называется. Joopiter планировала выручить за лот (представители платформы охарактеризовали его как единственную известную в открытом обороте белую майку с победного матча «Буллз» в финале 1998 года) от $10 млн до $15 млн, но торги как таковые не состоялись. Будущий владелец лота заранее выставил безотзывную заявку на $12,3 млн, а учитывая, что других предложений не поступило, выиграл состязание без боя.

Прежний владелец майки Робб Гофф купил ее в 2023 году у предпринимателя Билла Тома. Тот получил ее от некоего близкого доверенного лица Джордана. Сколько господин Гофф заплатил три года назад, он не пояснил, отметив лишь, что «очень много». На тот момент это, вероятно, тоже был рекорд для баскетбольных маек.

Сезон-1997/98 был последним для Джордана в «Чикаго».

За ним после выхода в 2020 году мини-сериала «The Last Dance» («Последний танец»), посвященного карьере Джордана в целом, но с упором именно на последний сезон в «Буллз», закрепилось такое же название. Больше Джордан чемпионом лиги не становился. Как следствие, все, что касается завоевания им последнего титула, ценится особо.

Заметных лотов, относящихся к эпохе Джордана, немного. НБА только с 2006 года начала централизованно собирать вещи, которые могут представлять коллекционную ценность, напрямую у клубов, реализуя их затем через специальный портал. С 2023 года их продажей занимается уже аукционный дом Sotheby’s, но лотов довольно много, так что в глазах коллекционеров они ценятся заметно ниже, чем «старые».

Так что даже майка Джордана пока недотягивает до абсолютного рекорда для такого рода продукции. Установлен он был в 2024 году, когда за майку знаменитого бейсболиста Бейба Рута с его легендарного матча между «Нью-Йорк Янкиз» и «Чикаго Кабс» в Мировой серии 1932 года заплатили $24,1 млн. Ту игру обозначают термином Сalled shot («Заявленный удар»). Считается, что Рут перед розыгрышем указал на трибуны, давая понять сопернику, что именно туда отобьет мяч. Собственно, это он и сделал. Но споры о том, действительно ли Рут играл в открытую или просто махал руками, идут до сих пор.

Александр Петров