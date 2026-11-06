«Локомотив-Кубань» сыграет в Краснодаре против сборной России

«Очень рад, что кульминацией празднования 80-летия «Локомотива-Кубань» станет матч со сборной страны. Это лучший подарок всем болельщикам юга России! Особая гордость — видеть в составе национальной команды наших воспитанников. Для парней, прошедших нашу Академию, возможность выйти против родного клуба — лучшее доказательство того, что в системе «Локо» можно пройти путь на самую вершину. Ждем аншлага на арене!» В свою очередь президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заметил, что в РФБ «рады провести матч в Краснодаре — городе, где не просто любят баскетбол, а прививают любовь к этой игре с детства». «Воспитанники и игроки «Локо» традиционно показывали результат на турнирах самого высокого уровня. Сборной России предстоит интересный спарринг на арене, привыкшей поддерживать своих игроков. В условиях ограниченного доступа к международным турнирам главный тренер национальной команды Зоран Лукич продолжает делать упор на развитие молодежи и перезагрузку состава», — заметил господин Кириленко.