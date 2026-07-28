Умер президент и тренер приморского «Динамо» Эдуард Сандлер

Умер главный тренер приморского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер, об этом пресс-служба клуба сообщила в Telegram. Ему было 45 лет. Как сообщает Vladivostok1.ru, он разбился на гидроцикле.

Эдуард Сандлер начал профессиональную тренерскую карьеру в 2014 году в «Спартаке-Приморье», приведя команду к серебряным медалям Суперлиги и бронзе Кубка России. В 2023 году он возглавил владивостокское «Динамо» и в сезоне 2023/2024 завоевал с клубом первое в его истории чемпионство в Суперлиге.

За свою карьеру в качестве главного тренера Сандлер провел 209 официальных матчей, одержав победу в 144 из них. Сандлер — двукратный чемпион Суперлиги (2016, 2024), а также единственный российский тренер, выигрывавший регулярный чемпионат с тремя разными командами.