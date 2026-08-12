Рекордсмен NBA Расселл Уэстбрук объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион и рекордсмен Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) 37-летний Расселл Уэстбрук объявил о завершении карьеры.

За 18 сезонов в лиге обладатель награды MVP 2017 года вошел в символическую сборную 75-летия NBA и завоевал золотую медаль Олимпиады со сборной США.

За свою карьеру Уэстбрук выступал за «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Вашингтон Уизардс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс».

Заключительным клубом Уэстбрука стал «Сакраменто Кингз», куда он перешел из «Денвера» в 2025 году. В сезоне-2025/2026 баскетболист провел за команду 64 матча, набирая в среднем 15,2 очка, 5,4 подбора и 6,7 передачи.