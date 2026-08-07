Звезда НБА попала на миллионы

Один из лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич рискует лишиться $50 млн. Бывшая невеста и мать двух дочерей баскетболиста Анамария Голтес подала в словенский суд иск с требованием взыскать со спортсмена $10 млн на обеспечение будущего детей и еще $40 млн лично для себя. Это новый поворот в противостоянии бывшей пары. Ранее, казалось, что Дончичу и Голтес удастся решить все мирно: на днях дама отозвала иск, в котором требовала назначить выплаты на детей, поданный в Калифорнии, отметив, что хочет прийти к мировому соглашению.

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Фото: Nate Billings / AP Лука Дончич

Фото: Nate Billings / AP

Суперзвезда НБА, лучший снайпер лиги двух последних сезонов Лука Дончич (в первенстве 2025/26 его результативность составляла в среднем 33,5 очка за игру) стал ответчиком по иску, поданному в его родной Словении. В качестве истца выступает бывшая невеста и мать двух дочерей баскетболиста Анамария Голтес. Она, как сообщил портал TMZ, требует с игрока $10 млн на содержание и обеспечение будущего совместных детей. Но интереснее то, что истица настаивает еще на выплате $40 млн ей лично. На каком основании, не поясняется.

Лука Дончич и Анамария Голтес были помолвлены, дело шло к бракосочетанию, но в начале этого года, вскоре после того как у пары появилась вторая дочь, она распалась. Дончич отмечал, что неразрешимые разногласия случились из-за его желания перевезти будущую жену и дочерей в Калифорнию, где он и живет. Голтес же наотрез отказалась покидать Словению.

Стороны договорились о совместной опеке над детьми. По условиям соглашения девочки должны проводить с отцом не менее двух дней в неделю. Но при этом Голтес обратилась в калифорнийский суд с требованием назначить выплаты на детей. Адвокаты Дончича в суде заметили, что Калифорния не подходящее место для рассмотрения иска, раз уж дети живут в Словении. Аргумент, по всей видимости, сработал. Голтес отозвала свой иск, сообщив суду, что намерена решить вопрос миром. Похоже, это была просто тактическая уловка перед подачей более жесткого иска в Словении.

Помимо требования выплатить солидную сумму он содержит еще и пункт, согласно которому время, которое Дончич может проводить со своими детьми, должно быть урезано до одного дня в неделю.

Сам Лука Дончич не раз говорил, что любит дочерей больше всего на свете и сделает все, чтобы обеспечить их будущее. В этом свете требование выделить им $10 млн не выглядит чрезмерным. А вот притязания на вчетверо большую сумму от Голтес, на которой Дончич даже не был женат, выглядят странно. Впрочем, даже в случае удовлетворения иска Голтес в полном объеме страшным ударом для Дончича это не станет. Его среднегодовая зарплата в «Лейкерс» превышает $50 млн. В рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов мира он занимает 33-е место.

Александр Петров