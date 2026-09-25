Умер член Зала славы баскетбола Боб Петтит

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Сент-Луис Хокс» Боб Петтит умер в 93 года. Об этом сообщила пресс-служба Зала славы баскетбола.

Боб Петтит

Фото: Kyle Terada-USA TODAY Sports / Reuters

«Зал славы баскетбола скорбит в связи с кончиной Боба Петтита — техничного и грациозного спортсмена, который за время своей карьеры произвел революцию в игре на позиции форварда. Мы отдаем дань уважения этому истинному гиганту игры»,— говорится в заявлении. Причины смерти не уточняются.

На протяжении всей карьеры в НБА (1954–1965) американец выступал за «Сент-Луис». Боб Петтит дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата. Он стал первым баскетболистом, достигшим отметки в 20 тыс. набранных очков в истории НБА. Всего в лиге форвард провел 792 матча, набирая в среднем 26,4 очка и делая 16,2 подбора. В 1971 году спортсмен был включен в Зал славы баскетбола.

Арнольд Кабанов