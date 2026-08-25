Опознанные летающие объекты

В Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) возрождается интересный тренд. Зрители снова принялись бросать на площадку зеленые фаллоимитаторы. Год назад такие инциденты связывали с рекламной кампанией, затеянной группой, пытавшейся продвигать криптовалюту, именуемую Green Dildo Coin. Тогда хулиганская забава быстро сошла на нет. В этот раз тренд связывают уже с возможностью выступления трансгендеров в сильнейшей женской баскетбольной лиге мира. Интересно, что глупое поведение болельщиков идет WNBA только на пользу. Много лет СМИ лигу игнорировали, теперь перестали, и доходы баскетболисток взлетели в среднем на 366%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разыгрывающая «Чикаго Скай» Наташа Клауд считает, что в истории с летающими фаллосами виноваты мужчины

Фото: AP Разыгрывающая «Чикаго Скай» Наташа Клауд считает, что в истории с летающими фаллосами виноваты мужчины

Фото: AP

Сильнейшая женская баскетбольная лига мира, WNBA, вновь оказалась в центре скандала, вызванного тем, что болельщики бросают на площадку зеленые фаллоимитаторы. В конце прошлой недели такое было зафиксировано на матчах лиги. Во встрече «Лос-Анджелес Спаркс»—«Антланта Дрим» на паркет вылетел один зеленый объект. В игре «Голден Стейт Валкирис»—«Чикаго Скай» — уже четыре. Игры на какое-то время прерывались: охрана гонялась за нарушителями, баскетболистки возмущались, обслуга прикрывала полотенцами резиновый срам, ну а уж кадры, на которых центровая «Лос-Анджелеса» Камерон Бринк ногами пинает резиновый фаллос, вообще стали гвоздем тура. Одного злоумышленника поймали и тут же пожизненно запретили ходить на игры WNBA.

Не меньше внимания привлекло выступление разыгрывающей «Чикаго» Наташи Клауд после матча. «Такое творят именно мужчины. И чтобы вы знали — самое гейское (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.— “Ъ”), что можно сделать, так это пойти в секс-шоп, купить фаллоимитатор, прийти на женский матч и бросить его на площадку!» — заявила Клауд. А игрок команды «Индана Фивер» Софи Каннингем вежливо попросила болельщиков больше так не делать. «Вы же кого-нибудь покалечите!» — отметила она.

К слову, именно Каннингем многие обвиняют в том, что мода на бросание зеленых фаллоимитаторов вернулась. В прошлом году на шести играх лиги были зафиксированы такие инциденты.

Наблюдатели искали в той истории сексистскую подоплеку, но в действительности это оказалось рекламной кампанией, затеянной группой лиц, продвигавших криптовалюту Green Dildo Coin. Вдохновители истории, так и не идентифицированные, отмечали, что хотели привлечь к проекту внимание (получилось плохо — Green Dildo Coin не популярен).

Новый всплеск интереса к хулиганским развлечениям связывают с дискуссией о допустимости выступлений в WNBA трансгендеров (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

В лиге таковых никогда не было. Но после того как Софи Каннингем в интервью ESPN отметила, что ее часто обвиняют в ненависти к транссексуалам (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а она лишь настаивает на том, что нужно не позволять биологическим мужчинам соревноваться с женщинами, началось бог знает что.

Нашлись те, кто обратил внимание на то, что хоть в регламенте WNBA и значится, что играть в лиге могут только женщины, но не дано определение того, что такое женщина. А значит, любой мужчина, заявивший, что он считает себя женщиной, может играть. Сразу же нашлись два претендента. Бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации Энес Кантер Фридом и Ройс Уайт, сторонники защиты женского спорта, заявили о намерении заявиться на драфт WNBA в 2027 году.

Кантер Фридом вновь напомнил о себе в минувший понедельник, когда явился на матч «Чикаго» в майке с надписью «WOMAN. Noun. Adult human female». Дословно: «ЖЕНЩИНА. Существительное. Взрослый человек женского пола». Своими действиями он вызвал гнев Наташи Клауд, вступившей с ним в перепалку. В итоге баскетболиста вывели со стадиона.

Удивительно, но скандалы идут WNBA на пользу.

Лиге уже 30 лет, но почти все это время СМИ ее игнорировали. В прошлом году перестали, в том числе благодаря стабильному появлению скандальных инфоповодов. Это благоприятно сказалось на популярности турнира, у WNBA появились достойные телевизионные и рекламные контракты. В итоге взлетели зарплаты игроков, которые раньше были вынуждены во время паузы в чемпионате ехать на подработку в другие страны.

Довольно известная в России Бриттни Грайнер помимо выступлений за «Финикс Меркури», много лет играла еще и в екатеринбургском УГМК (в феврале 2022 года она была задержана в аэропорту Шереметьево за попытку контрабанды наркотиков, осуждена на девять лет лишения свободы, в декабре того же года обменяна на Виктора Бута). По словам ее агента Дэрил Грэм, в США ей платили $230 тыс. в год, а в России — больше $1 млн. Теперь же зарплаты, превышающие $1 млн в год, в WNBA не редкость. По подсчетам ESPN, средний рост зарплат по сравнению с прошлым сезоном составил 366%. А у ряда баскетболисток зарплаты подскочили в пять-шесть раз.

Александр Петров