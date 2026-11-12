Защитник «Бруклина» Егор Демин набрал 22 очка в первом матче НБА после травмы

20-летний Егор Демин провел первый матч после травмы ноги. Повреждение ноги он получил в гостевой встрече с «Бостон Селтикс». Защитник пропустил шесть игр. Россиянин повторил личный рекорд результативности в текущем регулярном чемпионате НБА. Наибольшее число очков за матч в карьере (26) он набрал в прошлом сезоне.