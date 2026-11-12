Защитник «Бруклина» Егор Демин набрал 22 очка в первом матче НБА после травмы
«Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 145:111.
Самым результативным игроком стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, записавший в свой актив 29 очков. В составе «Нетс» самыми продуктивными стали защитник Егор Демин и форвард Майкл Портер, набравшие по 22 очка.
20-летний Егор Демин провел первый матч после травмы ноги. Повреждение ноги он получил в гостевой встрече с «Бостон Селтикс». Защитник пропустил шесть игр. Россиянин повторил личный рекорд результативности в текущем регулярном чемпионате НБА. Наибольшее число очков за матч в карьере (26) он набрал в прошлом сезоне.
«Бруклин» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Орлеан», потерпевший четвертое поражение подряд, идет 12-м на Западе.