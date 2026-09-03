НБА оштрафовала «Клипперс» на $30 млн за нарушение правил потолка зарплат
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) наложила санкции на клуб «Лос-Анджелес Клипперс» за нарушение правил обхода потолка зарплат при подписании контракта с американским форвардом Каваем Леонардом. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Юридическая фирма Wachtell, Lipton, Rosen&Katz в ходе независимого расследования выявила «систематические нарушения правил». Было установлено, что клуб по собственной инициативе организовывал для Леонарда возможности получения дохода за пределами площадки через четыре компании, которые сотрудничали с «Клипперс». Команда содействовала заключению спонсорских контрактов. Эти соглашения были оформлены после того, как баскетболист в 2019 году подписал четырехлетний контракт на $176,3 млн — на тот момент это была максимальная сумма, разрешенная коллективным договором НБА. Также «Клипперс» оплачивали личные расходы игрока и его представителей.
По итогам расследования лига решила оштрафовать «Клипперс» на $30 млн. Также клуб лишили права выбора в первом раунде на пяти драфтах (с 2029 по 2033 год). Владелец «Лос-Анджелеса» Стив Балмер на год отстранен от участия во всех мероприятиях НБА. На тот же срок отстранили от работы президента команды по коммерческим операциям Джиллиан Цукер, на полгода — президента по баскетбольным операциям Лоуренса Фрэнка. Кроме того, лига обязала Кавая Леонарда выплатить $700 тыс.
Ранее американский форвард представлял «Сан-Антонио Сперс» и «Торонто Рэпторс». Кавай Леонард является двукратным чемпионом НБА (2014, 2019). Дважды он признавался самым ценным игроком финальной серии play-off.
В НБА потолок зарплат мягкий: клуб может превысить установленный уровень, уплатив налог на роскошь, чем пользуется большинство команд. Поэтому претензия к «Лос-Анджелес Клипперс» связана не с самим превышением лимита, а с тем, что клуб по собственной инициативе организовывал для Кавая Леонарда спонсорские доходы за пределами площадки и оплачивал его личные расходы параллельно с официальным контрактом. Такая конструкция давала игроку дополнительную экономическую выгоду сверх разрешенной зарплаты, и лига расценила ее как обход правил потолка.
Жесткость наказания объясняется тем, что санкции затронули сразу несколько уровней: финансовый штраф бьет по ресурсам клуба, лишение выборов на драфте — по его будущему спортивному потенциалу, а отстранения владельца и руководителей — по людям, контролировавшим решения. Тем самым наказание не сводится к обычной цене превышения потолка.