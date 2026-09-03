НБА оштрафовала «Клипперс» на $30 млн за нарушение правил потолка зарплат

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) наложила санкции на клуб «Лос-Анджелес Клипперс» за нарушение правил обхода потолка зарплат при подписании контракта с американским форвардом Каваем Леонардом. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Юридическая фирма Wachtell, Lipton, Rosen&Katz в ходе независимого расследования выявила «систематические нарушения правил». Было установлено, что клуб по собственной инициативе организовывал для Леонарда возможности получения дохода за пределами площадки через четыре компании, которые сотрудничали с «Клипперс». Команда содействовала заключению спонсорских контрактов. Эти соглашения были оформлены после того, как баскетболист в 2019 году подписал четырехлетний контракт на $176,3 млн — на тот момент это была максимальная сумма, разрешенная коллективным договором НБА. Также «Клипперс» оплачивали личные расходы игрока и его представителей.

По итогам расследования лига решила оштрафовать «Клипперс» на $30 млн. Также клуб лишили права выбора в первом раунде на пяти драфтах (с 2029 по 2033 год). Владелец «Лос-Анджелеса» Стив Балмер на год отстранен от участия во всех мероприятиях НБА. На тот же срок отстранили от работы президента команды по коммерческим операциям Джиллиан Цукер, на полгода — президента по баскетбольным операциям Лоуренса Фрэнка. Кроме того, лига обязала Кавая Леонарда выплатить $700 тыс.

Ранее американский форвард представлял «Сан-Антонио Сперс» и «Торонто Рэпторс». Кавай Леонард является двукратным чемпионом НБА (2014, 2019). Дважды он признавался самым ценным игроком финальной серии play-off.

Арнольд Кабанов