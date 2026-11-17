ЦСКА ушел с последнего места
Армейцы одержали первую победу в Winline Basket Cup
Баскетбольный ЦСКА одержал первую победу во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup. Армейцы 17 ноября на своей площадке обыграли боснийскую «Игокею» со счетом 77:73.
До вторника ЦСКА пребывал в непривычном для флагмана российского баскетбола состоянии. С одной стороны, армейцы могли похвастать впечатляющей, составленной из десяти побед в десяти матчах серией успеха в рамках первенства Единой лиги ВТБ. С другой — была совсем не такая яркая статистика в Winline Basket Cup. В нем армейцы успели провести всего один матч (против «Пармы») и проиграли его с совершенно нехарактерным для команды такого уровня счетом: дефицит на армейском счету после визита в Пермь составил 24 очка.
Боснийская «Игокея» представлялась отличным спарринг-партнером для армейцев.
Сомнений в их победе в принципе не возникало. Да, «Игокея» неплохо идет в Адриатической лиге, где занимает пятое место. Но уровень армейцев как представителей европейской баскетбольной элиты (пусть временно отстраненной от участия в еврокубках) со всей очевидностью намекал на то, что они выйдут из дуэли победителями.
Так, в общем, и вышло. Но сказать, что победа досталась ЦСКА легко, никак нельзя. По сути, ключевым моментом всего противостояния стали 11 очков, набранных Мело Тримблом в первой четверти (до конца матча он потом отметился всего лишь еще одним попаданием). Они и дали армейцам отрыв в десять или около того очков. Его ЦСКА, в составе которого по ходу матча выделялся Ливио Жан-Шарль (14 очков в активе), и хранил на протяжении следующего получаса. Но это было не так уж просто. У гостей, которым в отдельные моменты откровенно не везло (в первой половине матча дальние броски боснийцев упрямо шли мимо цели), хороший уровень показывали и Роман Пэнн, и Джордже Тополович, и Джоэль Армотрэйдинг. В итоге за пару минут до сирены «Игокея» подобралась на расстояние удара к ЦСКА, сократив отставание всего до четырех очков. И если бы не случившееся весьма кстати дальнее попадание Ивана Ухова, концовка матча могла бы стать чрезвычайно нервной. Ведь финальную четверть гости выигрывали за явным преимуществом.
Но запаса прочности ЦСКА хватило. Армейцы победили со счетом 77:73 и ушли с последнего места в группе B. Лидирует в ней «Зенит». На втором месте идет «Парма». ЦСКА — третий. Замыкает таблицу «Игокея».