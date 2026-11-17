Так, в общем, и вышло. Но сказать, что победа досталась ЦСКА легко, никак нельзя. По сути, ключевым моментом всего противостояния стали 11 очков, набранных Мело Тримблом в первой четверти (до конца матча он потом отметился всего лишь еще одним попаданием). Они и дали армейцам отрыв в десять или около того очков. Его ЦСКА, в составе которого по ходу матча выделялся Ливио Жан-Шарль (14 очков в активе), и хранил на протяжении следующего получаса. Но это было не так уж просто. У гостей, которым в отдельные моменты откровенно не везло (в первой половине матча дальние броски боснийцев упрямо шли мимо цели), хороший уровень показывали и Роман Пэнн, и Джордже Тополович, и Джоэль Армотрэйдинг. В итоге за пару минут до сирены «Игокея» подобралась на расстояние удара к ЦСКА, сократив отставание всего до четырех очков. И если бы не случившееся весьма кстати дальнее попадание Ивана Ухова, концовка матча могла бы стать чрезвычайно нервной. Ведь финальную четверть гости выигрывали за явным преимуществом.