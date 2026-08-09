Мужчины включаются в женские игры

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разворачивается интересный сюжет. Сразу два бывших игрока лиги — Энес Кантер Фридом и Ройс Уайт — заявили, что выставят свои кандидатуры на драфт женской лиги (WNBA) 2027 года, поскольку идентифицируют себя как женщины. Так экс-спортсмены, один из которых, Уайт, скоро, возможно, станет сенатором США, отреагировали на набирающий обороты скандал. Начался он после того, как баскетболистка Софи Каннингем заявила, что женщин нужно ограждать от вторжения в женский спорт биологических мужчин. Профсоюз игроков WNBA с ней не согласился и выступил в защиту трансгендеров. А сама Каннингем теперь постоянно сталкивается с акциями, направленными как против нее, так и в ее поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энес Кантер Фридом

Фото: Charles Krupa / AP Энес Кантер Фридом

Фото: Charles Krupa / AP

Два бывших игрока НБА — Энес Кантер Фридом и Ройс Уайт — попали в заголовки крупнейших мировых СМИ. Первым, 7 августа выступил Энес Кантер Фридом, у которого за плечами 11 сезонов в сильнейшей лиге мира. Он заявил, что выставит свою кандидатуру на драфт WNBA. По его словам, после изучения правил женской лиги он пришел к выводу, что имеет на это полное право.

На следующий день примеру Кантера Фридома последовал Ройс Уайт. У него послужной список скромнее — в НБА он сыграл всего три матча. Но зато сейчас он претендует на место сенатора США от Миннесоты. Господин Уайт отметил, что он женщина. «Я трансгендерный человек (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ. – Ъ), я женщина. Временами идентифицирую себя как профессиональную баскетболистку. Так что я заявлюсь на драфт WNBA-2027,— заявил он.— Думаю, я буду неудержим. Во мне 203 см роста, 120 кг веса, у меня огромные руки, я буду доминировать». Отвечая на вопрос о том, намерен ли он посещать женскую раздевалку, господин Уайт ответил: «Разумеется. Я не хочу быть жертвой дискриминации. Я требую равноправия. Я молодой, чернокожий, надеюсь, будущий сенатор США, который хотел бы получить шанс участвовать в соревнованиях в качестве иногда идентифицирующего себя как трансгендерная женщина спортсмена». Ну а чтобы влиться в коллектив, Ройс Уайт пообещал носить парик.

По словам Уйата, есть только один способ удержать его от участия в драфте: лига должна заявить, что «в WNBA точно не могут играть те, у кого имеется пара тестикул». В противном случае он пойдет до конца.

Вообще-то в коллективном договоре WNBA есть пункт, гласящий, что в турнире могут играть только женщины. Но определения понятия «женщина» (составители правил, вероятно, и подумать не могли, что таковое может потребоваться) там нет.

Заявления Энеса Кантера Фридома и Ройса Уайта стали реакцией на вновь обострившуюся в США дискуссию относительно присутствия трансгендеров в женском спорте. Спровоцировали ее слова Софи Каннингем. Баскетболистка, выступающая за «Индиана Фивер», в интервью ESPN отметила, что ее часто обвиняют в ненависти к транссексуалам (противники Каннингем прозвали ее «Барби движения Make America Great Again», MAGA), но она никогда не проявляла ненависти, а лишь настаивает на том, что нужно защитить девочек и не позволять биологическим мужчинам соревноваться с ними на площадке.

Столь радикальный для эпохи триумфа толерантности и инклюзивности тезис не мог остаться без последствий. С заявлением спортсменки не согласился профсоюз игроков WNBA и многочисленные активистские группы. В итоге теперь каждое появление Каннингем на площадке привлекает внимание ее противников. Справедливости ради нужно отметить, что хватает и тех, кто ее поддерживает. Но в любом случае спортсменке приходится непросто. В минувшую субботу в матче против «Чикаго Скай» негатив выплеснулся уже и на площадку. Игрок «Чикаго» Диджоней Каррингтон, известная своими либеральными взглядами, просто врезала Каннингем по голове. Она попыталась замаскировать удар под игровой фол, но все было настолько очевидно, что Каррингтон просто выгнали с площадки, после чего она заявила, что стала жертвой белого превосходства.

Александр Петров