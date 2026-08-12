Не везет в футболе — повезет в баскетболе

Один из наиболее известных баскетбольных клубов мира «Лос-Анджелес Лейкерс» второй раз меньше чем за год сменил владельца. Портал ESPN сообщил 12 августа, что контролирующий акционер франшизы Марк Уолтер согласился продать команду бизнесменам Джошуа Кушнеру и Бобу Айгеру за рекордные $12,5 млрд. Так дорого спортивные команды еще никогда не стоили. Господин Кушнер приходится братом зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру. Именно он стоял за попыткой «купить» чемпионат мира по футболу, которая теперь может стоить должности президенту Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино должности.

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Фото: Evan Agostini / Invision / AP Джошуа Кушнер

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Портал ESPN сообщил, что один из наиболее популярных баскетбольных клубов мира, «Лос-Анджелес Лейкерс», 17 раз становившийся чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) (больше титулов только у «Бостон Селтикс» — 18), снова был продан. В последний раз команда меняла хозяина совсем недавно. Осенью прошлого года предприниматель Марк Уолтер отдал за нее $10 млрд. Это была рекордная сумма, когда-либо уплаченная за спортивный клуб в любом виде спорта. Однако эпоха владения господина Уолтера не продлилась и года. Новыми хозяевами «Лейкерс» станут предприниматели Джошуа Кушнер и Боб Айгер. За команду они заплатят $12,5 млрд. Разумеется, тоже рекордные.

«Мы прирожденные фанаты НБА. Для нас большая честь получить возможность стать хранителями "Лос-Анджелес Лейкерс" — одной из знаковых команд мира,— говорится в заявлении господ Кушнера и Айгера, которое цитирует ESPN.— Наше долгосрочное обязательство — развивать команду, конкурировать на высшем уровне и служить этому выдающемуся клубу, его болельщикам и городу Лос-Анджелесу».

Что подвигло господина Уолтера так быстро расстаться с ярким активом, доподлинно не известно. В целом он остается более чем вовлеченным в спортивный бизнес. Господин Уолтер и подконтрольная ему компания TWG Global имеют доли в нескольких профессиональных спортивных структурах, включая «Лос-Анджелес Доджерс» (бейсбол), лондонский футбольный клуб «Челси», команду «Формулы-1» Cadillac. Но именно «Лейкерс» были жемчужиной его владений. Возможно, расстаться с ней господина Уолтера подвигли два фактора. Первый — отличная цена, предложенная господами Кушнером и Айгером. Ведь вышло, что меньше чем за год господин Уолтер сумел заработать на команде $2 млрд.

Второй фактор, на который обращает внимание ESPN,— проблемы с законом, имеющиеся у господина Уолтера. Он находится под федеральным расследованием по подозрению в налоговом мошенничестве.

Как сообщал Bloomberg в июле, федеральные прокуроры Манхэттена проверяют, не нарушили ли две страховые компании, контролируемые Уолтером, требования регуляторов по раскрытию информации. Не исключено, что «живые» деньги понадобились господину Уолтеру для того, чтобы заплатить грозящие ему штрафы.

Ничуть не менее примечательны в этой истории и покупатели. Особенно Джошуа Кушнер, родной брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Именно он через свою компанию Thrive Capital пытался купить коммерческие права на чемпионаты мира по футболу. После того как намерение вскрылось, в мировом футболе начался административный кризис. В его эпицентре пребывает президент FIFA Джанни Инфантино. Он сначала принял предложение господина Кушнера, потом под давлением общественности был вынужден от него отказаться. Теперь Джанни Инфантино думает о том, как бы не потерять работу. А Джошуа Кушнер, похоже, придумал, куда вложить средства, не понадобившиеся на покупку доли в чемпионатах мира.

Александр Петров