Литовского баскетбольного тренера отстранили на пять лет за домогательства

Международная федерация баскетбола (FIBA) на пять лет дисквалифицировала литовского тренера Римантаса Григаса по делу о сексуализированных домогательствах. Об этом сообщается на сайте организации.

О домогательствах со стороны специалиста анонимно рассказали игроки национальной сборной и клуба «Кибиркштис». В феврале 2025 года Литовская баскетбольная федерация начала расследование обвинений.

Срок дисквалификации 63-летнего Григаса отсчитывается с 27 октября 2025 года. Также тренер оштрафован на 12 тыс. швейцарских франков. Кроме того, дисциплинарная комиссия FIBA обязала его пройти курс по этике до окончания срока отстранения.

Григас работал главным тренером женских сборных Литвы и Белоруссии. Также специалист входил в штаб екатеринбургского УГМК.

Арнольд Кабанов