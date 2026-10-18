Краснодарцы отбили нападение

Начало встречи осталось за «Зенитом». Простые вроде бы забросы мяча в краску в исполнении гостей ставили защиту железнодорожников в тупик. Это была даже не защита, а какие-то намеки на нее. В итоге, скажем, Георгий Жбанов чувствовал себя под щитом гостей как дома, забивая мячи на любой вкус, потом еще Андрей Мартюк дал красоты, положив мяч сверху. Эти двое во многом и обусловили рывок 10:0, который удался «Зениту» в первой половине стартовой четверти, и дали гостям те же самые 10 очков отрыва. Отличное, как ни крути, начало для «Зенита». Другое дело, что именно в этот момент давление на хозяев следовало нарастить.