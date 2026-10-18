Краснодарцы отбили нападение
«Локомотив-Кубань» в упорном противостоянии обыграл «Зенит»
В центральном матче недели первенства Единой лиги ВТБ, состоявшемся 18 октября, «Локомотив-Кубань» принимал «Зенит». Судьба нервного, наполненного ошибками противостояния топовых команд чемпионата решилась на последних секундах. У гостей был шанс оставить игру за собой, но хозяева предельно удачно отработали в защите и выиграли со счетом 73:72. Для краснодарцев это четвертая победа в сезоне. Они по-прежнему идут в топ-3 первенства. А вот «Зенит» опустился на пятое место.
«Локомотив-Кубань» и «Зенит» подошли к очному противостоянию, имея практически равные показатели. Де-факто они делили третье место в турнирной таблице, допустив с начала первенства по одной осечке. Краснодарцы в очень непростом матче уступили ЦСКА (84:87), «Зенит» же был разбит с разницей в 35 очков УНИКСом.
С тех пор обе команды вроде как улучшили игру, стали стабильнее. Так что болельщики, собравшиеся на трибунах «Баскет-Холла», вполне могли рассчитывать на качественное зрелище. В том, что касается эмоциональной составляющей противостояния, со зрелищем все было в порядке. Настолько, что можно только посочувствовать тем, кто решился сделать ставку на исход этой игры,— по ходу матча им не раз довелось сменить воодушевление на уныние и наоборот.
Начало встречи осталось за «Зенитом». Простые вроде бы забросы мяча в краску в исполнении гостей ставили защиту железнодорожников в тупик. Это была даже не защита, а какие-то намеки на нее. В итоге, скажем, Георгий Жбанов чувствовал себя под щитом гостей как дома, забивая мячи на любой вкус, потом еще Андрей Мартюк дал красоты, положив мяч сверху. Эти двое во многом и обусловили рывок 10:0, который удался «Зениту» в первой половине стартовой четверти, и дали гостям те же самые 10 очков отрыва. Отличное, как ни крути, начало для «Зенита». Другое дело, что именно в этот момент давление на хозяев следовало нарастить.
Все-таки «Локомотив-Кубань» не зря пользуется репутацией самой догоняющей команды лиги (в упомянутой встрече с ЦСКА краснодарцы вообще умудрились вернуться в игру, уступая в моменте 19 очков).
Ну краснодарцы и догнали. А потом еще и перегнали.
Все случилось как-то буднично. Вот еще только что у краснодарцев почти ничего не получалось, а тут вдруг включился Патрик Миллер (с 19 очками стал самым результативным игроком встречи), следом заработал Маркос Найт, стал попадать колоритнейший Алексей Покушевски. При росте в 213 см сербский форвард весит всего 95 кг (маловато для современного баскетбола), но это никак не мешает ему стабильно огорчать соперника.
В итоге уже к концу первой четверти от перевеса «Зенита» почти ничего не осталось. У гостей вообще перестала получаться игра в атаке. Были моменты, когда «Зенит» выигрывал по два-три подбора под чужим щитом (всего за матч у гостей 24 подбора в нападении — рекорд сезона), но все равно не мог затолкать мяч в корзину. Так что к большому перерыву уже не наставнику хозяев Томиславу Томовичу, а главному тренеру гостей Душко Ивановичу нужно было думать, как взбодрить свою команду. Отдыхать соперники ушли при счете 46:39 в пользу железнодорожников.
После равной третьей десятиминутки случилась нервная финальная. «Локомотив-Кубань» вроде бы контролировал игру. Не тотально. Но шесть-семь очков отрыва, которые хозяева имели к середине последней четверти, были хорошей базой, на которой можно что-то построить. Но тут пришла очередь ошибаться уже краснодарцам. Какие-то странные потери привели к тому, что «Зенит» буквально за пару атак чуть не перевернул ход матча — после дальнего попадания Криса Ледлума гости повели 66:63. А в дальнейшем лидер менялся еще несколько раз.
В итоге судьба матча решалась буквально на последних секундах. И тут тоже ключевым фактором стали ошибки.
Например, три подряд промаха «Зенита» в одной атаке. Или изумительный по неточности пас Миллера при счете 73:72 в пользу «Локомотива-Кубани». Миллер чуть было не превратил почти выигранный матч в проигранный. У гостей были еще секунды на последнюю атаку, но попытку Ледлума хозяева совместными усилиями как-то заблокировали, все-таки записав на свой счет победу. Она позволила краснодарцам остаться на третьем месте в турнирной таблице. А вот «Зенит» переместился на пятое.