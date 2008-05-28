Подробно Тема (обновлено: 11.06.2019)

Преступления ненависти — расистские и неонацистски мотивированные нападения, избиения и убийства мигрантов, этнических чужаков, антифашистов, бездомных и представителей ЛГБТ; ксенофобия, расизм и неонацизм; акции, провокации и организация массовых беспорядков, поджоги, взрывы и подготовка к ним; использование экстремистской литературы; действия анархистов; скандалы с «Народной самообороной», «Новым величием», «Сетью» и запрещенной в России «Артподготовкой»; оскорбление чувств верующих и преследование блогеров за репосты — последние новости и все самое важное об экстремизме и национализме в теме «Ъ».