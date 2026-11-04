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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
МирПереговоры

Кушнер: США сосредоточены на создании новой архитектуры безопасности в Европе

Американский спецпосланник Джаред Кушнер заявил, что власти США работают над архитектурой безопасности, необходимой для завершения конфликта на Украине.
«Мы усердно работаем со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочному миру. Наше внимание сосредоточено не только на завершении этой ужасной войны, но и на более широкой архитектуре безопасности»,— написал господин Кушнер в соцсети X.
По его словам, задача американской стороны — «чтобы после прекращения боевых действий они больше никогда не возобновились».
Так господин Кушнер ответил на публикацию президента Украины Владимира Зеленского по итогам его разговора с американскими спецпосланниками. Стороны обсудили подготовку к трехсторонней встрече представителей США, Украины и России в Абу-Даби 10-11 ноября.
Кроме того, накануне представители США, ЕС, НАТО и Украины обсудили в Брюсселе послевоенное устройство Украины и гарантии ее безопасности.
Подробнее — в материале «Ъ» «В Абу-Даби через Брюссель».