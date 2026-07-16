Наркоторговцев связали с Украиной

В России суд по иску прокуратуры впервые признал участников группировки наркоторговцев, во главе которой стоял бывший сотрудник МВД и ФСКН Гиви Калмахелидзе, экстремистами. Произошло это не только из-за того, что фигуранты «интегрировались» в запрещенное движение А.У.Е., но и несли угрозу национальной безопасности, будучи связанными с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Октябрьский райсуд Иваново 16 июля удовлетворил иск прокурора области Андрея Жугина, признав экстремистским объединение, которое создали отбывающий пожизненный срок Гиви Калмахелидзе и 14 его участников, двое из которых — пенсионеры МВД.

Выступая в суде, генерал Жугин отметил, что разбирательство дало возможность правоохранительной и судебной системам «раз и навсегда закрепить простую истину: экстремизм и наркотизм — одно и то же зло».

Истец сообщил, что Калмахелидзе, будучи начальником подразделения МВД России по контролю за оборотом наркотиков — человеком, который присягал защищать закон, предал не только своих коллег, но и людей, которых должен был оградить от наркотиков. Действуя из корыстных побуждений, он не просто нарушил закон: он в 2019 году возглавил оргпреступное сообщество, с которым должен был бороться.

Прокурор рассказал, что преступники снимали дома и гаражи в Ивановской области, в которых оборудовали нарколаборатории, организовали доставку прекурсоров.

«Это была не просто какая-то лаборатория в квартире, а целое производство с налаженными каналами сбыта»,— отметил господин Жугин. По данным следствия, преступники выпустили больше 90 кг мефедрона, который продали в столичном и ряде других регионов. Касса оптовиков находилась в одном из небоскребов «Москва-Сити», куда фигуранты приезжали за деньгами.

При этом, как выяснилось в ходе следствия, поставщиками злоумышленников выступала украинская сторона.

«Кураторы из Украины, связанные со спецслужбами, обеспечивали сообщество рабочей силой, реактивами и налаженными каналами сбыта»,— подчеркнул прокурор, отметив, что в России был развернут настоящий «наркотический террор».

Гиви Калмахелидзе в марте прошлого года получил пожизненный срок, а его сообщники — до 17 лет строгого режима.

«Встали ли они на путь исправления? — задался риторическим вопросом в суде генерал, и сам же на него ответил: — Отнюдь. Находясь в местах лишения свободы, ответчики интегрировались в запрещенное на территории Российской Федерации и признанное экстремистским движение А.У.Е., придерживаются воровских и тюремных понятий, передают средства в общак».

Удовлетворяя иск надзорного ведомства, суд обратил в доход государства более 11 млн руб., найденных на счетах наркоторговцев, признанных экстремистами.

Николай Сергеев