Движение «Группа 24» признали экстремистским в России

Октябрьский районный суд города Иваново признал экстремистским и запретил деятельность общественного движения «Группа 24». Также в доход государства обратили 2,2 млн руб., находившихся на счетах лидера движения в России Махмадджона Рахматджони. Об этом сообщили в управлении прокуратуры по Ивановской области.

Как установил суд, участники движения совершали преступления экстремистской направленности и публиковали экстремистскую информацию в интернете. Кроме того, группа собирала деньги для незаконной деятельности. В частности, лидер движения получил 2,2 млн руб. от более чем 1,6 тыс. человек.

В прокуратуре отметили, что Махмадджон Рахматджони отбывает срок за шпионаж. Другой член «Группы 24» (организация признана экстремистской и запрещена в России) приговорен за распространение фейков о российских военнослужащих.

«Группа 24» (организация признана экстремистской и запрещена в России) создана в 2012 году в Москве таджикским предпринимателем и оппозиционером Умарали Кувватовым. Основной целью движения называлась отставка президента и правительства Таджикистана и борьба с коррупцией. После начала спецоперации движение стало организовывать сборы средств для ВСУ.

