Срок в пионерском галстуке

В Замоскворецком райсуде столицы 6 августа прошли прения сторон по делу Дмитрия Протопопова. Ему вменяют в вину организацию деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрия Протопопова предложили наказать условно

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Дмитрия Протопопова предложили наказать условно

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Дмитрий Протопопов, а также еще два сотрудника «Эксмо» (в 2023 году издательство «Эксмо» получило 51% в ООО «Попкорн Букс») — директор по продажам Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев — были задержаны в мае 2025 года. Все трое признали вину, заключив досудебные соглашения. Их уголовные дела рассматривались по отдельности.

Как уже рассказывал “Ъ”, по версии обвинения, Дмитрий Протопопов с коллегами после 30 ноября 2023 года, когда Верховный суд уже признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории России, разработали и реализовали преступную схему продолжения сбыта книжной продукции, которая пропагандировала нетрадиционные сексуальные отношения. С целью избежать убытков от списания значительных остатков тиражей общей стоимостью около 10 млн руб. сообщники, говорится в деле, разделили литературу на «красный» (с явной тематикой ЛГБТ — движение признанно экстремистским и запрещено в России) и «желтый» (с менее выраженной) списки. Формально изъяв «красные» книги из открытой продажи, они фактически продолжали реализовывать их через точечные поставки постоянным клиентам, используя корпоративные ресурсы, складскую инфраструктуру и дистанционные каналы связи.

Протопопов как исполнительный директор координировал действия преступной группы, утверждал конкретные сделки, контролировал финансовые потоки и бюджет подразделения, считает следствие.

В 2024–2025 годах, согласно материалам дела, состоялось как минимум три эпизода сбыта таких книг (включая «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчат ласточки»), в том числе несовершеннолетним покупателям и посредникам, с переводом средств на счета издательства.

В ходе прений гособвинитель заявил, что вина господина Протопопова полностью доказана, и с учетом смягчающих обстоятельств попросил назначить ему четыре года условно. Кроме того, обвинение предложило назначить ему пять лет испытательного срока, на четыре года запретить администрировать площадки в интернете и заниматься издательской деятельностью, а также взыскать с фигуранта 8,7 млн руб. в доход государства.

Сам подсудимый принес извинения. «Я не думал, что мои поступки могут представлять опасность для общества»,— заявил господин Протопопов.

Ранее он сообщил суду, что на его попечении находится пожилая мать, а зарплату он получить не может, так как счета были заблокированы после признания его «террористом и экстремистом». Его адвокат Денис Тихонов приобщил данные о плачевном состоянии здоровья его подзащитного, а также сообщил суду, что его клиент жертвовал деньги бездомным и больным животным.

В конце июня 2026 года Павел Иванов получил четыре года условно. В ходе допроса он заявил, что считал «своим гражданским долгом дать показания на людей, которые занимались и занимаются антигосударственной деятельностью». В начале июля 2026 года господин Артем Вахляев также получил четыре года условно.

Ефим Брянцев