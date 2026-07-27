В Санкт-Петербурге проведут рейды по поиску радикально настроенной молодежи

В торговых центрах Санкт-Петербурга в августе и сентябре пройдут рейды по поиску радикально настроенной молодежи. Об этом указано в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города.

Согласно документу, рейды организуют социальный центр «Контакт» и Центр противодействия экстремизму. Радикально настроенную молодежь будут определять по одежде и аксессуарам, «относящимся к неформальным асоциальным группировкам». Радикальных подростков предлагается «дерадикализировать» и вовлекать в «конструктивную социализацию в обществе с учетом актуальных тенденций и вызовов».

В первом полугодии этого года в Санкт-Петербурге на 26% выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними, отмечается в документе.