В России признали экстремистами хакеров Silent Crow и белорусских «Киберпартизан»

Верховный суд России признал экстремистскими и запретил деятельность хакерских группировок «Киберпартизаны BY» («Кибер-Партизаны») и Silent Crow («Молчаливый ворон»). Группировки совершали кибератаки на информационные структуры России и Белоруссии, сообщили «Ъ» в пресс-службе Верховного суда.

Суд установил, что «Киберпартизаны BY» входят в неформальную организацию «Сопротивление». Последняя ставит целью насильственную смену власти в Белоруссии, для чего сотрудничает с «Полком имени Кастуся Калиновского» (признан в России террористической организацией и запрещен). Последний вербует добровольцев для ВСУ. Кроме того, «Кибер-Партизаны», по данным суда, сотрудничают с подразделением информационно-психологических операций ВСУ.

Silent Crow ранее была известна под названиями CyberWar и Cyber LegionsUA. В группировку входят хакеры-активисты, целью которых суд назвал атаки на критическую информационную инфраструктуру России, а также нанесение ущерба российским госорганам и компаниям.

В суде отметили, что группировки сотрудничают — проводят совместные кибератаки в России и Белоруссии.

Никита Черненко