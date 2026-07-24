Государство признало экстремизм Паштета

По иску прокуратуры Ивановской области признаны экстремистами и запрещены участники организованного преступного сообщества, которое возглавлял «положенец» по прозвищу Паштет. У преступников, державших под криминальным контролем небольшой городок Гаврилов Посад и его окрестности, в доход государства обращены активы на 30 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из материалов уголовного дела Фото: из материалов уголовного дела

Выступая в Тейковском райсуде, прокурор Ивановской области Андрей Жугин отметил, что фигуранты иска — «радикалы, возомнившие себя хозяевами малых русских городов». По словам прокурора, не имея легальных доходов, они жили на широкую ногу за счет средств «угнетаемых» бизнесменов и граждан. «У жителей Гаврилова Посада, Тейково, соседних городов давно возник запрос на социальную справедливость»,— сказал господин Жугин, отметив, что «люди устали платить дань за честную и спокойную жизнь».

По данным надзора, на территории Гаврилово-Посадского и части Тейковского районов Ивановской области в период с 2023 по 2025 годы действовало ОПС под руководством 54-летнего Павла Шевененова (Паштет, Батя), имевшего в преступной среде статус «положенца». В отсутствие воров в законе это давало ему право занимать высшее положение в преступной иерархии. В криминальное сообщество, созданное Паштетом, входили два подразделения, которыми руководили Александр Наумов (Цукер) и Исмаил Дибаев (Исма).

Правоохранительными органами установлено, что Цукер, являвшийся «смотрящим» за Гаврилово-Посадским районом, привлек в ОПС Дмитрия Скибу (Скибон), Александра Тюнина (Тюня), Сергея Посудникова (Посуда), Юрия Аткишкина (Пальма), Игната Тяна (Футболист) и Андрея Яшкова (Яшок). В свою очередь, Исма, «смотрящий» за райцентром, призвал в бригаду Сергея Кучудаева (Кочудай, Кутенок) и Зубайру Хадисова (Зубер). Ответственным же за «общак» ОПС был назначен Евгений Игнатьев (Игнат).

Все фигуранты прокурорского иска были ранее судимы. Так, Паштет отсидел за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью, Цукер дважды привлекался за разбой, а Посуда получал сроки за разбой, кражу и грабеж.

Злоумышленники активно поддерживали, в том числе из своего «общака», заключенных. Сообщество Паштета в целом являлось структурным звеном международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» («Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», АУЕ, А.У.Е.), которое ранее уже было признано экстремистским и запрещено в России.

Участники ОПС, сообщили в прокуратуре, вымогали деньги и иное имущество у предпринимателей, оказывали покровительство наркоторговцам, а также совершали другие тяжкие и особо тяжкие преступления. А за счет незаконных доходов приобретали дома, квартиры, коммерческую недвижимость, автомобили.

Сейчас в отношении Паштета и его братвы расследуются уголовные дела об организации и участии в деятельности экстремистской организации и совершении ряда других тяжких преступлений.

Суд полностью удовлетворил прокурорский иск. Бандитов признали экстремистами и обратили в доход государства их активы, оцениваемые в 30 млн руб.

По данным “Ъ”, это всего второй случай в России, когда по искам прокуроров криминальных лидеров и их группировки запрещают, признавая экстремистскими. Первый был в Челябинской области, где незаконным признали ОПС братьев Махониных («Махонинские» запрещены судом). Их активы, оцениваемые более чем в 3 млрд руб., изъяты в казну.

Николай Сергеев