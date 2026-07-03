Бывшему директору по продажам «Эксмо» Вахляеву дали четыре года условно

Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновным в участии в деятельности экстремистской организации бывшего директора отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно, сообщает ТАСС. Такой срок запрашивала прокуратура. Также на четыре года осужденному запретили заниматься издательской деятельностью, книжным бизнесом и делать публикации в интернете.

Вместе с господином Вахляевым по делу проходили бывший директор Popcorn Books Дмитрий Протопопов и директор по продажам Павел Иванов. По версии следствия, фигуранты издавали и продавали книги, пропагандирующие движение ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России).

Все обвиняемые признали вину и дали показания на других менеджеров «Эксмо», включая гендиректора издательства Евгения Капьева. Их задержали и доставили в СКР для допроса, но позже отпустили под обязательство о явке. 25 июня суд приговорил Павла Иванова к четырем годам условно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело в пионерском галстуке».

Никита Черненко