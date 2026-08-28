Трех жителей Камчатки обвинили в участии в экстремистском движении

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех жителей Камчатки. Одному из них предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации, двум — в участии. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Камчатскому краю.

Следствие считает, что они агитировали лиц, «поддерживающих криминальную субкультуру», а также «разъясняли им основы идеологии экстремистской организации». «Кроме того, они осуществляли сбор и распределение денежных средств в целях создания благоприятных условий для единомышленников, в том числе содержащихся в исправительных учреждениях»,— указано в пресс-релизе СКР.

При обысках по месту жительства сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, предметы с экстремистской символикой и около 500 тыс. рублей. Кроме того, обнаружена «документация», которая, по версии следствия, подтверждает «сбор и распределение денег среди участников движения».

СКР возбудил уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК (организация и участие в деятельности экстремистской организации). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.