Жителя Камчатки оштрафовали на 800 тыс. руб. за призыв к финансированию Украины

Житель Камчатки оштрафован на 800 тыс. руб. по делу о призывах к финансированию Украины, сообщили «Ъ» в краевом управлении ФСБ.

Представитель УФСБ Дарья Слабука сообщила, что фигурант дела работал инженером-программистом в частной компании. «Гражданин неоднократно размещал на сайте для IT-специалистов призывы к финансированию украинской стороны... Он также опубликовал ссылку на иностранный ресурс, где ведутся сборы на различные нужды Украины, включая покупку вооружения для ВСУ»,— добавила она.

Во время следствия мужчина раскаялся и сделал пожертвование в благотворительный фонд, который ведет сбор средств на помощь российским военнослужащим и мирным жителям, пострадавшим от атак.

Уголовное дело возбуждено по статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности России, совершенных в интернете по мотивам политической ненависти и вражды (п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). Камчатский краевой суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 800 тыс. руб.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский