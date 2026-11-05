Европейский союз стрельбы из лука снял ограничения со спортсменов из России
Европейский союз стрельбы из лука (WAE) объявил о допуске спортсменов из России к участию в соревнованиях под эгидой организации. Ограничения будут сняты с 1 января 2027 года.
«Мы подтверждаем нашу общую приверженность поддержке всех спортсменов и сохранению единства, справедливости и честности во всем европейском сообществе стрельбы из лука»,— указано в заявлении WAE.
В заявлении отмечается, что решение принято без ущерба для любого применимого законодательства, требований принимающих стран или визовых ограничений.
Союз отметил, что «сохраняет верность обязательствам по поддержке украинского сообщества стрельбы из лука».