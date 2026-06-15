Паштет и его команда

Как стало известно “Ъ”, прокуратура добивается признания экстремистами участников организованного преступного сообщества, промышлявшего в Ивановской области. Группировка «положенца» по прозвищу Паштет держала под криминальным контролем старинный русский город Гаврилов Посад и его окрестности, занимаясь вымогательством и наркоторговлей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший десантник Паштет и его бригада

Фото: из материалов уголовного дела Бывший десантник Паштет и его бригада

Фото: из материалов уголовного дела

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Ивановской области подготовила иск о признании участников организованного преступного сообщества (ОПС) экстремистами. В нем говорится, что ОПС организовал в конце 2023 года Павел Шевененов (известный под кличками Паштет и Батя), обладающий безоговорочным авторитетом в криминальной среде Гаврилово-Посадского и части Тейковского районов Ивановской области. На данных территориях он был «положенцем», то есть в отсутствие воров в законе занимал высшее положение в преступной иерархии. В криминальное сообщество, созданное Паштетом, входили два подразделения, которыми руководили Александр Наумов (Цукер) и Исмаил Дибаев (Исма).

Правоохранительными органами установлено, что Цукер, являвшийся «смотрящим» за Гаврилово-Посадским районом, привлек в ОПС Дмитрия Скибу (Скибон), Александра Тюнина (Тюня), Сергея Посудникова (Посуда), Юрия Аткишкина (Пальма), Игната Тяна (Футболист) и Андрея Яшкова (Яшок). В свою очередь, Исма, «смотрящий» за райцентром, призвал в бригаду Сергея Кучудаева (Кочудай, Кутенок) и Зубайру Хадисова (Зубер). Ответственным же за общак ОПС был назначен Евгений Игнатьев (Игнат).

Паштет, ранее отсидевший за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью, привлекал в ОПС в основном бывших зэков. Цукер дважды привлекался за разбой, а Посуда получал сроки за разбой, кражу и грабеж.

Правоохранительными органами помимо фигурантов, входящих в состав ОПС, были установлены и лица, «оказывавшие ему содействие». Михаил Недошивкин (Шпала) предоставил для встреч участников группировки свой автосервис, а жена Паштета, Елена, помогала Игнату вести теневую бухгалтерию. В доме «положенца», как правило, проводились сходки участников сообщества. В деле говорится, что Елена Шевененова «гостеприимно размещала» фигурантов у себя. Шевененова, как следует из административного дела, обеспечивала свое безбедное существование за счет преступных средств мужа — на ее расчетный счет поступило более 5 млн руб. Участники ОПС официально нигде не работали, а на средства, полученные из криминальных доходов, покупали недвижимость и автомобили (потратив на это порядка 20 млн руб.). Это имущество, как правило, они регистрировали на родственников и доверенных лиц. Семья «положенца» стала обладателем «Лексуса», который был записан на женщину, даже не имевшую прав.

Одним из направлений, которое приносило деньги бригаде, стало вымогательство. По версии следствия, вначале они заставляли платить себе как лиц, употребляющих наркотики, так и тех, кто их продавал.

Затем, по данным силовиков, ОПС был взят под контроль весь местный наркорынок, а в наркоторговле стали принимать активное участие и сами его участники.

В результате им были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем, грабежах, десятке эпизодов вымогательства, наркоторговле и участии в экстремистской организации. Дело в том, что, согласно выводам прокуратуры, преступное сообщество из небольшого района (порядка 15 тыс. жителей) Ивановской области активно «подогревало» общаки на зонах, придерживалось воровских традиций и в целом являлось структурным звеном международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» («Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», АУЕ, А.У.Е. и проч.), которое ранее уже было признано экстремистским и запрещено в России.

Теперь прокуратура требует запретить и деятельность экстремистского объединения из Гаврилова Посада, а активы его участников обратить в доход государства.

Николай Сергеев