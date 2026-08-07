Жену иноагента Невзорова заочно арестовали по делу о финансировании экстремизма

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал жену Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Лидию Невзорову (включена в список террористов и экстремистов, супруги признаны экстремистским объединением, чья деятельность запрещена в России) на два месяца по делу о финансировании экстремистской деятельности. Решение вступит в силу с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидия Невзорова (с супругом объявлена экстремистским объединением, чья деятельность запрещена в России)

Фото: архив Лидии Невзоровой (с супругом объявлена экстремистским объединением, чья деятельность запрещена в России) Лидия Невзорова (с супругом объявлена экстремистским объединением, чья деятельность запрещена в России)

Фото: архив Лидии Невзоровой (с супругом объявлена экстремистским объединением, чья деятельность запрещена в России)

Дело против супругов возбудили в мае 2025 года. Основанием для этого стали их посты со сбором денег «для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности», объясняли в прокуратуре.

Принадлежащие супругам земельные участки, жилой дом и автомобиль обращены в доход государства. Александр Невзоров (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, Невзоровы признаны экстремистским объединением, чья деятельность запрещена в России) заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках о ВС РФ.