«Киберпартизан» осудили и по-русски, и по-белорусски

Верховный суд РФ 21 июля признал экстремистскими хакерские объединения «Киберпартизаны BY» (Cyberpartizans) и Silent Crow («Молчаливый ворон»), запретив их деятельность в России. В ходе разбирательства, по данным “Ъ”, было установлено, что злоумышленники, активно сотрудничая с ВСУ, с использованием вредоносных вирусов и кодов Pryanik и Vasilek атакуют госорганы и предприятия не только России, но и Белоруссии. Специалисты призывают обратить на кибертеррористов самое пристальное внимание, поскольку не исключено усиление активности как так называемых хактивистов — политически мотивированных хакеров вроде уже запрещенных групп, так и прогосударственных враждебных объединений, имеющих общее название Advanced Persistent Threat.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Заседание Верховного суда РФ, на котором решался вопрос о признании экстремистскими и запрете деятельности на территории страны двух хакерских групп, проходило в закрытом режиме. Это вполне объяснимо, поскольку необходимость их запрета основывалась на секретных материалах, полученных спецслужбами. Речь шла об объединениях «Киберпартизаны BY» (другие похожие используемые наименования — «Кибер-Партизаны», Cyberpartizans, Belarusian Cyber Partisans) и Silent Crow («Молчаливый ворон»).

«Судом установлено, что объединения являются международными: помимо Российской Федерации, они осуществляют свою деятельность на территории Белоруссии и на Украине»,— подчеркнули в пресс-службе Верховного суда (ВС) РФ.

В ВС отметили, что действия группировок «посягают на территориальную целостность РФ, способствуют появлению экстремистских и террористических групп, побуждают к совершению террористических актов».

В итоге они были признаны экстремистскими, а их деятельность в России отныне находится под запретом, так как решение ВС подлежит немедленному исполнению. Соответственно, пойманным участникам групп, помимо уголовной ответственности за конкретные преступления, грозят и десятилетние сроки по ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества или участие в нем) УК.

«Киберпартизаны BY», согласно имеющейся информации, были созданы в сентябре 2020 года в Белоруссии, а с 2021 года входят в неформальную организацию «Супраціў» («Сопротивление»). В соседнем государстве его считают «объединением экстремистски настроенных граждан, основной целью которого является насильственное изменение конституционного строя».

1 декабря 2021 года решением Верховного суда Белоруссии как «Сопротивление», так и входящие в нее «Киберпартизаны», «Дружина народной самообороны — ДНС» и «Буслы ляцяць» признаны террористическими и запрещены. По данным спецслужб, они сотрудничают с военизированной организацией «Полк имени Кастуся Калиновского», которая признана судом террористической и запрещена как в Белоруссии, так и в России — ее целями являются вербовка этнических белорусов для участия в боевых действиях против российских военных на стороне ВСУ, а также «идеологическая обработка российской и белорусской молодежи с целью подготовки благоприятных условий для реализации сценариев цветной революции».

Полк аффилирован с подразделением специального назначения ВСУ — 72-м центром информационно-психологических операций, а о совместных операциях с ним заявлял еще в 2002 году.

Хакерская группировка Silent Crow была создана, как установил суд, в 2002 году и ранее использовала наименования CyberWar, Cyber LegionsUA. По сути, это проукраинское объединение анонимных политически мотивированных хакеров-активистов (в основном выходцев с Украины). Их целью являются компьютерные преступления против национальной безопасности России для нанесения ущерба госструктурам, компаниям и критической информационной инфраструктуре.

«Группировки "Кибер-Партизаны" и Silent Crow тесно сотрудничают между собой и осуществляют совместные кибератаки на объекты российской и белорусской информационных структур для дестабилизации социальной и политической обстановки в России и Белоруссии в целях смены действующей государственной власти неконституционным путем, выступают в поддержку Украины»,— резюмировали в ВС РФ.

Специалисты департамента киберразведки компании F6, разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями, уточнили “Ъ”, что Belarusian Cyber Partisans и Silent Crow — это группировки, ориентированные на саботаж и публикацию утечек.

Первая в 2025–2026 годах несколько раз публиковала в своем Telegram-канале заявления об успешных атаках на российские и белорусские организации. Среди них, согласно заявлениям самих экстремистов, как рассказывал “Ъ”, была совместная атака с группировкой Silent Crow на «Аэрофлот».

По данным сервисов Threat Intelligence (киберразведки) «Лаборатории Касперского», «Киберпартизаны BY», как и многие другие представители хактивистского сообщества, преследуют идеологические цели, сопровождая свои действия публичными угрозами, ультиматумами и публикацией украденных данных. Атаки часто сопровождаются заявлениями о возможности повторного вмешательства с более серьезными последствиями. Материалы, полученные в результате компрометаций, нередко передаются представителям СМИ, что подчеркивает стремление к медийной огласке и формированию информационного давления.

Для уничтожения данных, по информации F6, группировка использует вайпер (вирус), которому было присвоено имя Pryanik.

«Также среди используемого группой вредоносного программного оборудования были выявлены DNSCat2, SeekDNS, PartisanDNS, PartisanLoader, Vasilek»,— уточнили в компании. Silent Crow, по ее информации,— группа проукраинских хактивистов, которая впервые громко заявила о себе 7 января 2025 года, опубликовав в Telegram-канале информацию об атаке на федеральные органы власти России. Спустя два дня Telegram-канал группы заблокировали, в результате чего она переехала на новый, который был создан в феврале 2022 года и ранее назывался Cyber Legions. Таким образом, как говорят специалисты, и была установлена связь между Silent Crow и группой Legions.

Silent Crow на протяжении последнего года заявляла о сливе различных баз данных российских и белорусских организаций, включая авиаотрасль. Помимо разглашения и уничтожения баз данных, в сентябре в результате дефейса сайта другой авиакомпании на нем появился логотип Silent Crow. Telegram-канал группировки Silent Crow неактивен с 9 августа 2025 года.

По прогнозам аналитиков F6, «ландшафт киберугроз» в России в ближайшие годы будет напрямую зависеть от политической ситуации.

В условиях острого геополитического конфликта продолжатся кибератаки как политически мотивированных кибергрупп (хактивистов), так и прогосударственных Advanced Persistent Threat (APT; «постоянная продвинутая угроза») на российские организации. Специалисты предупреждают, что может наблюдаться рост как количества групп атакующих, так и ущерба от их деятельности. А основной целью проукраинских групп, по предположению F6, по-прежнему останутся предприятия ВПК и госсектор в целом.

Сергей Сергеев, Филипп Крупанин