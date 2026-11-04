Затратные дела
En+ хочет взыскать с «Суал Партнерс» расходы за процесс в Лондоне
Основной акционер «Русала» En+ просит Арбитражный суд Калининградской области исполнить решение лондонского арбитража и взыскать с владеющего 25,5% «Русала» «Суал Партнерс» 340 млн руб. Речь идет о компенсации расходов на процесс, в рамках которого «Суал Партнерс» требовал от En+ $345 млн в качестве убытков за необъявленные «Русалом» дивиденды. Однако лондонские арбитры требования отвергли, посчитав, что инициированный истцом спор был заведомо бесперспективным.
Структура En+ подала в Арбитражный суд Калининградской области заявление о признании и приведении в исполнение решения Лондонского международного арбитражного суда (LCIA), отказавшего в иске «Суал Партнерс» к En+ и постановившего взыскать с «Суал Партнерс» судебные расходы. Копия иска En+ есть у “Ъ”. По данным картотеки дел, иск поступил в суд 2 ноября и пока не принят к производству.
Как поясняется в заявлении, спор в LCIA касается выплаты дивидендов «Русалом», в котором 56,88% принадлежит En+ (35% голосующих акций контролирует Олег Дерипаска), а 25,52% владеет «Суал Партнерс», основным акционером которого считается Виктор Вексельберг.
«Суал Партнерс» в августе 2024 года потребовал взыскать с En+ в качестве убытков необъявленные «Русалом» дивиденды в размере $345 млн. По мнению «Суал Партнерс», En+ как контролирующий акционер был обязан следить за соблюдением дивидендной политики «Русала» и якобы нарушил акционерное соглашение. В сентябре 2026 года LCIA отказал в удовлетворении требований «Суал Партнерс» в полном объеме.
В частности, сказано в заявлении En+, «Суал Партнерс» не доказал наличия убытков в результате невыплаты дивидендов, а предложенные методы расчета убытков, учитывающие моделирование стоимости акций «Русала», состав арбитража признал «спекулятивными». Свидетель от «Суал Партнерс» Максим Гольдман (входил в совет директоров «Русала») утверждал, что отказ от выплаты дивидендов связан с тем, что En+ якобы действовал в интересах Олега Дерипаски, но состав арбитража отверг данные доводы, указав, что показания свидетеля не подтверждены документами, которыми обменивались стороны, записями о встречах и согласованными сторонами протоколами встреч, продолжает истец.
В заявлении En+ отмечается, что арбитраж пришел к выводу, что после заключения En+ и «Русалом» соглашения об условиях снятия санкций с управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в 2019 году совет директоров «Русала», принимая решение не выплачивать дивиденды, действовал независимо, не под влиянием En+ и «исключительно в интересах компании». Директора «Русала» были под постоянным надзором со стороны OFAC, и даже после заключения договоренностей с OFAC санкции представляли собой экзистенциальную угрозу, говорится в заявлении En+.
Состав арбитража сделал вывод, что инициированный «Суал Партнерс» спор был заведомо бесперспективным, отнес все судебные расходы на истца и взыскал в пользу En+ £778,82 тыс., $3,18 млн качестве судебных издержек и проценты на все суммы, причитающиеся по решению, в размере 5% годовых с даты вынесения решения до даты фактической выплаты, сказано в иске En+. В заявлении также отмечается, что LCIA снизил сумму взыскания с «Суал Партнерс» примерно в 2,5 раза относительно фактических расходов En+, а досудебное требование исполнить решение в добровольном порядке «Суал Партнерс» проигнорировал.
Представитель «Суал Партнерс» не прокомментировал ситуацию. В En+ подтвердили, что обратились в арбитражный суд Калининградской области, чтобы обеспечить признание и исполнение решения LCIA. Поскольку «Суал Партнерс» не исполнил решение добровольно после направленного ему требования, En+ намерена добиться взыскания присужденных сумм в установленном законом порядке, добавили в компании. В «Русале» сказали, что не выступают стороной разбирательства в LCIA и по иску En+.
Олег Фомичев, глава «Суал Партнерс», о спорах вокруг «Русала», 2023 год, в интервью “Ъ”:
«Готовы приложить максимум усилий, чтобы качество управления стало лучше».
«Русал» в последний раз выплачивал дивиденды в размере $302 млн по итогам первой половины 2022 года. Гендиректор «Суал Партнерс» Олег Фомичев в интервью “Ъ” в июне 2023 года отмечал, что компания не первый год пытается получить дивиденды при хороших финансовых показателях «Русала», но каждый раз встречается с отказом под разными предлогами. «У нас крепнет подозрение, что менеджмент с молчаливого согласия совета директоров действует в интересах мажоритарного акционера»,— говорил господин Фомичев. Как пояснял топ-менеджер, в силу ограничений, связанных с санкциями, En+ не может распределять дивиденды на всех владельцев и поэтому не заинтересован в дивидендах от «Русала». «Систематические нарушения акционерного соглашения» со стороны En+ могут стать поводом для арбитражного разбирательства, предупреждал Олег Фомичев.
По итогам первой половины 2026 года выручка «Русала» выросла на 10,9%, до $8,33 млрд, EBITDA увеличилась на 64,4%, до $1,23 млрд, чистая прибыль составила $419 млн против убытка $87 млн годом ранее. В сентябре 62,7% акционеров «Русала» поддержали отказ от дивидендов за первую половину 2026 года, против выступило 32,2%. «Норникель», где 26,39% владеет En+, направит на выплату дивидендов за первое полугодие 28,28 млрд руб.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель говорит, что перспективы En+ в Арбитражном суде Калининградской области выглядят достаточно сильными. По его словам, российский суд не вправе заново рассматривать спор о дивидендах или оценивать обоснованность присужденных расходов. Сам размер издержек российский суд, как правило, пересматривать не должен, поскольку это означало бы ревизию решения по существу, добавляет юрист. Руководитель международной практики «АНП Зенит» Александр Матвеев отмечает, что «Суал Партнерс» может возражать против признания решения LCIA, ссылаясь на недействительность арбитражного соглашения, нарушения при уведомлении или формировании состава арбитров, выход арбитража за пределы полномочий и т. д., но несогласие с выводами арбитров, проигрыш по существу или чрезмерность присужденных расходов сами по себе не позволяют российскому суду пересмотреть решение. Главный риск для истца, по его словам, возможная квалификация первоначального спора как не подлежавшего рассмотрению в Лондоне.
По словам юристов, при успешном признании решения En+ может обратить взыскание на активы «Суал Партнерс». Как отмечает Александр Матвеев, предметом взыскания могут стать банковские счета, дебиторская задолженность, ценные бумаги, в том числе акции «Русала». Но, добавляет он, последний вариант — юридически более сложный механизм, чем списание денег со счета. Исходя из капитализации «Русала» на Московской бирже, сумма требований En+ к «Суал Партнерс» в размере 342,5 млн руб. соответствует менее 0,1% акций.
Как писал “Ъ”, в этом году «Суал Партнерс» и «Алюминвест Холдинг» инициировали в Высоком суде Лондона новый процесс против En+, Олега Дерипаски и иных лиц, связанных с «Русалом». Всего в деле 11 ответчиков, в том числе экс-глава совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, председатель совета директоров En+ Кристофер Бэнкрофт, а также инжиниринговая компания и железнодорожный оператор. Суть спора пока неизвестна, но участие контрагентов может говорить о том, что он касается сделок «Русала» и их условий, считают юристы (см. “Ъ” от 30 октября).
Газета «Коммерсантъ» №204/Чот 05.11.2026, стр. 1