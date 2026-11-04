Затратные дела

«Русал» в последний раз выплачивал дивиденды в размере $302 млн по итогам первой половины 2022 года. Гендиректор «Суал Партнерс» Олег Фомичев в интервью “Ъ” в июне 2023 года отмечал, что компания не первый год пытается получить дивиденды при хороших финансовых показателях «Русала», но каждый раз встречается с отказом под разными предлогами. «У нас крепнет подозрение, что менеджмент с молчаливого согласия совета директоров действует в интересах мажоритарного акционера»,— говорил господин Фомичев. Как пояснял топ-менеджер, в силу ограничений, связанных с санкциями, En+ не может распределять дивиденды на всех владельцев и поэтому не заинтересован в дивидендах от «Русала». «Систематические нарушения акционерного соглашения» со стороны En+ могут стать поводом для арбитражного разбирательства, предупреждал Олег Фомичев.