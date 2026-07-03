За Маргариту Симоньян спросили строгим режимом

Военный суд в Москве вынес приговор по делу террористической организации недоучившегося студента Михаила Балашова. Преступники начинали с нападений на мигрантов, а затем за $50 тыс. подрядились убить журналиста Маргариту Симоньян. Лидер группировки получил 20 лет, остальные ее члены — от 6 до 18.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Балашов

Фото: оперативная съемка Михаил Балашов

Фото: оперативная съемка

Уголовное дело в отношении Егора Савельева, Даниила Гусева, Никиты Новикова, Артема Рыженко, Вячеслава Емельянова, Александра Филимонова, Максима Соломатова, Сергея Короленкова, Павла Рязанцева, Андрея Детковского и Максима Захарова Второй западный окружной военный суд рассматривал в закрытом режиме. Связано это было не только с обеспечением безопасности участников разбирательства, но и с тем, что 12-й фигурант дела являлся несовершеннолетним.

Прессе разрешили присутствовать только на оглашении приговора. После появления в зале журналистов подсудимые закричали из стеклянной клетки: «Выйдем и вас зарежем».

Суд согласился с позицией гособвинения, представленного Генпрокуратурой, и назначил самый большой срок, 20 лет, Михаилу Балашову. Первые четыре он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима, а также выплатит штраф в размере 800 тыс. руб. с ограничением свободы на два года. Суд также запретил ему в течение двух лет заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов в интернете. Остальные фигуранты получили сроки от 6 до 18 лет колонии и штрафы.

Родственники осужденных после оглашения приговора заявили, что они не виновны и их «посадили ни за что».

Они проклинали журналистов, называя их «падальщиками». Позже на выходе из суда произошла драка между корреспондентом одного из интернет-изданий и родственником осужденного, которую пришлось разнимать приставам.

Управлением по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СКР в зависимости от роли в преступлениях фигурантам инкриминировалось создание террористической организации и участие в ней, содействие террористической деятельности, приготовление к убийству, незаконный оборот оружия, разбои и хулиганство, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, разжигание ненависти и вражды по признакам национальности (ст. 205.5, 205.1, 105, 222, 213, 162, 280 и 282 УК). Материалы дела заняли 66 томов, обвинительное заключение утверждал первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин.

По версии следствия, в апреле 2022 года Михаил Балашов создал группировку «Чистая кровь», вошедшую в National Socialism / White Power (организация признана Верховным судом РФ террористической и запрещена). В нее он вовлекал знакомых, разделяющих национал-социалистические и расистские взгляды. В период с сентября 2022 по июль 2023 года фигуранты, в том числе несовершеннолетние, совершили шесть нападений на мигрантов, в основном из Средней Азии, а также лиц нетрадиционной сексуальной ориентации (международное сообщество ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Первых они заманивали с помощью девушки в парки, где жестоко избивали и грабили, фиксируя происходящее на видео. Записи выкладывали в интернет, как считает следствие, чтобы «призывать к осуществлению экстремистской деятельности».

По версии следствия, не позднее 16 июня 2023 год лидеру группировки поступило предложение проследить за журналистом Маргаритой Симоньян. Неустановленные заказчики, по материалам дела, хотели убить ее за $50 тыс. Неонацистам, по утверждению следователей, сбросили координаты тайника в гараже по улице Вавилова в Москве, из которого Михаил Балашов и его товарищ Егор Савельев забрали автомат и 90 патронов к нему. Вскоре после этого они были задержаны оперативниками ФСБ.

Большинство фигурантов признали вину в нападениях. При этом они заявили, что не нарушали закон, а боролись с извращенцами.

Относительно покушения на госпожу Симоньян они пояснили, что просто хотели получить деньги, а выполнять взятые на себя перед заказчиками обязательства исполнять не планировали.

Ефим Брянцев