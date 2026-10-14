Община террористической направленности

Верховный суд России, рассмотрев в закрытом режиме административное заявление Генпрокуратуры, признал международную организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева — баталхаджинцев» террористической, запретив ее деятельность на территории нашей страны. По данным надзорного ведомства, которое опиралось на расследования, проведенные СКР, ФСБ и МВД, участники общины из Ингушетии давно были не в ладах с законом. Их банды промышляли в столичном регионе кражами машин, налетами, махинациями с квартирами и убийствами их хозяев, а вырученные средства направляли участникам бандформирований. В том числе и тем, что совершили в 2004 году нападение на органы власти в Ингушетии. В результате погибли 78 человек и более 200 получили ранения.