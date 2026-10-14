Община террористической направленности
Последователей Батал-Хаджи Белхороева запретили в России
По иску генпрокурора России международная организация «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева — баталхаджинцев» признана террористической и запрещена в РФ. До этого участники организации совершили целую серию преступлений как общеуголовной, так и террористической направленности.
Верховный суд России, рассмотрев в закрытом режиме административное заявление Генпрокуратуры, признал международную организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева — баталхаджинцев» террористической, запретив ее деятельность на территории нашей страны. По данным надзорного ведомства, которое опиралось на расследования, проведенные СКР, ФСБ и МВД, участники общины из Ингушетии давно были не в ладах с законом. Их банды промышляли в столичном регионе кражами машин, налетами, махинациями с квартирами и убийствами их хозяев, а вырученные средства направляли участникам бандформирований. В том числе и тем, что совершили в 2004 году нападение на органы власти в Ингушетии. В результате погибли 78 человек и более 200 получили ранения.
Последователи Белхороева (община признана террористической и запрещена в РФ) участвовали в подрыве поезда «Невский экспресс» в 2009 году, жертвами теракта тогда стали 27 человек.
В 2019 году, сообщили в СКР, они совершили теракт в Москве, расстреляв начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата-врача. Именно за это преступление были признаны судом террористами участники так называемого боевого крыла баталхаджинцев, что стало предвестником запрета всей организации.
Окончательное решение же было принято после того, как последователи Батал-Хаджи (община признана террористической и запрещена в РФ) вооружили участников нападения в 2024 году на «Крокус Сити Холл».
За это преступление Джабраил Аушев и Хусейн Медов получили пожизненные сроки. Выходцы из общины Рамазан Падиев и Батухан Точиев помогали скрываться исполнителю теракта, жертвой которого стал генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Преступление было организовано с территории Украины. Ее спецслужбам содействовал и один из последних лидеров организации Ильяс Белхароев, правнук основателя секты, недавно задержанный в Польше и скончавшийся там в тюрьме. Причиной смерти в документах, с которыми тело было отправлено в Россию, было указано повешение. Свыше ста членов вирда осуждены за незаконный оборот средств террора.