Против «канского подростка» Никиты Уварова возбудили третье уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело о вовлечении в деятельность экстремистской организации против 21-летнего жителя Канска, сообщила пресс-служба ведомства. Его имя в пресс-релизе не назвали. Однако по данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Никите Уварове, осужденном за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft.
Никита Уваров отбывал пятилетний срок и должен был выйти на свободу в марте. В феврале против него возбудили еще одно уголовное дело — об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2). Адвокат осужденного подтверждал «Ъ», что дело возбуждено именно в отношении его подзащитного.
Из-за нового расследования Никиту Уварова перевели из колонии в СИЗО, он арестован до октября. Следствие считает, что он «доводил до заключенных правила жизни и поведение, ориентированное на внедрение и повседневное использование в исправительном учреждении стиля общения и “законов” криминального мира». Предполагаемые эпизоды относятся к февралю и июлю 2025 года.
В феврале Telegram-канал «Известий» опубликовал видео с заключенным — как утверждалось, сокамерником Никиты Уварова. Мужчина заявил, что сосед призывал создавать в колонии группы, которые бы занимались диверсиями.
Подробнее — в материале «Ъ» «Канский срок».
В феврале 2026 года в отношении Никиты Уварова, осужденного по «делу Minecraft», было возбуждено новое уголовное дело, о чем сообщил его адвокат Владимир Васин. Это произошло после того, как в августе 2023 года ему исполнилось 18 лет, и в октябре того же года городской суд Канска принял решение о его переводе во взрослую колонию общего режима. Красноярский краевой суд в январе 2024 года подтвердил законность этого решения, отклонив апелляцию защиты, которая просила оставить молодого человека в воспитательной колонии до достижения им 19-летия.
Никита Уваров был задержан оперативниками ФСБ в Канске в 2020 году вместе с двумя другими подростками, когда им было по 14 лет. Следствие обвиняло их в обучении террористической деятельности и планах взорвать здания городских отделов МВД и ФСБ. В рамках дела подростки интересовались анархизмом, изготавливали взрывчатые вещества и испытывали их в заброшенных зданиях, а также расклеивали листовки в поддержку осужденного аспиранта МГУ Азата Мифтахова.