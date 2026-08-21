Против «канского подростка» Никиты Уварова возбудили третье уголовное дело

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело о вовлечении в деятельность экстремистской организации против 21-летнего жителя Канска, сообщила пресс-служба ведомства. Его имя в пресс-релизе не назвали. Однако по данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Никите Уварове, осужденном за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft.

Никита Уваров отбывал пятилетний срок и должен был выйти на свободу в марте. В феврале против него возбудили еще одно уголовное дело — об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2). Адвокат осужденного подтверждал «Ъ», что дело возбуждено именно в отношении его подзащитного.

Из-за нового расследования Никиту Уварова перевели из колонии в СИЗО, он арестован до октября. Следствие считает, что он «доводил до заключенных правила жизни и поведение, ориентированное на внедрение и повседневное использование в исправительном учреждении стиля общения и “законов” криминального мира». Предполагаемые эпизоды относятся к февралю и июлю 2025 года.

В феврале Telegram-канал «Известий» опубликовал видео с заключенным — как утверждалось, сокамерником Никиты Уварова. Мужчина заявил, что сосед призывал создавать в колонии группы, которые бы занимались диверсиями.

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