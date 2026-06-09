Интеграция против террора

9 июня Антитеррористический центр государств—участников СНГ (АТЦ СНГ) в 19 раз проведет совещание начальников головных подразделений компетентных органов, отвечающих за борьбу с терроризмом, и руководителей национальных структур стран Содружества, обеспечивающих координацию деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму. За одним столом соберутся не только представители органов безопасности, но и руководители органов СНГ, международных и научно-образовательных организаций, сфера интересов которых охватывает вопросы контртерроризма. В статье, написанной специально для “Ъ”, руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник Евгений Сысоев рассказывает о том, как на пространстве Содружества противостоят террору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник Евгений Сысоев

Фото: пресс-служба АТЦ СНГ Руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник Евгений Сысоев

Фото: пресс-служба АТЦ СНГ

Нарастание нестабильности в различных уголках Земли, усиление конфликтогенности потребовало дальнейшего совершенствования системы совместных контртеррористических мер и укрепления взаимодействия между компетентными органами государств—участников СНГ в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму. В связи с этим возросла роль созданного еще в 2020 году АТЦ как интеграционной площадки в рамках Содружества. Были выдвинуты инициативы по расширению круга участников и тематических сессий совещания руководителей антитеррористических центров.

В юбилейном для центра 2025 году была проведена трансформация формата мероприятия в совещание начальников головных подразделений компетентных органов государств—участников СНГ, отвечающих за борьбу с терроризмом, и руководителей национальных структур, которые обеспечивают координацию деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

Помимо традиционного обмена национальным опытом противодействия терроризму и экстремизму и обсуждения организации предстоящего совместного антитеррористического учения отдельные сессии посвящаются вопросам международного контртеррористического сотрудничества в рамках СНГ, а также противодействия радикализации населения. Актуальность последней темы предопределена тем, что радикализация общественных настроений и процессов неизбежно приводит к деструктивным для государства последствиям в форматах террористической и диверсионной деятельности, покушениям на основы конституционного строя, разжиганию политических и религиозных противоречий.

В 2025 году мероприятие АТЦ СНГ впервые предоставило свою площадку для сбора руководителей образовательных организаций компетентных органов государств—участников СНГ. Программа нынешнего года уже предусматривает проведение не только совещания ректоров ведомственных вузов стран СНГ, но и специальной сессии, посвященной научно-образовательному обеспечению деятельности по противодействию терроризму и экстремизму. В рамках сессии представители вузов компетентных органов, пяти базовых организаций СНГ научно-образовательного профиля и члены Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ обсудили проблемные вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта в террористических целях, и поделились практикой его применения в правоохранительной деятельности.

Намеченное на 9 июня совещание — это часть целого комплекса совместных мероприятий антитеррористического профиля, проводимых в рамках Содружества. Еще одним его важным элементом являются проводимые с 2003 года совместные антитеррористические учения, координируемые АТЦ СНГ. При разработке сценариев учений учитывается реальная оперативная обстановка и актуальные террористические угрозы. Кроме того, с 2011 года проводятся региональные экспертные консультации представителей практических подразделений по борьбе с терроризмом стран СНГ. В марте этого года в Ереване состоялись уже пятнадцатые по счету консультации.

В результате проделанной совместно с компетентными органами стран Содружества и органами СНГ работы с использованием информации Центра за последние 11 лет задержано более 1 тыс. лиц, разыскиваемых за терроризм и экстремизм.

Отмечу эффективность совместной работы компетентных органов и финансовых разведок. Ярким примером тому является проводимая СРПФР международная операция «Барьер», информационное обеспечение которой уже не первый год осуществляет АТЦ СНГ. Результаты этого сотрудничества с 2015 года впечатляют: по информации, предоставленной АТЦ, подразделениями финансовой разведки выявлено свыше 1 тыс. лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

АТЦ СНГ также является держателем специализированного банка данных, онлайн-доступ к которому имеют компетентные органы стран Содружества. Сегодня в СБД содержатся сведения о более чем 19 тыс. разыскиваемых лиц — террористах, экстремистах и наемниках, а также фототека, в которой накоплено более 13 тыс. их фотоизображений.

Отрадно видеть, что, несмотря на международную геополитическую турбулентность, в рамках СНГ не только сохранен, но и приумножен потенциал обеспечения координации и взаимодействия компетентных органов стран Содружества в сфере противодействия терроризму и экстремизму.