Минпросвещения: почти 400 детей участвовали в терактах и экстремистских преступлениях в 2025 году

В 2025 году 391 ребенок участвовал в преступлениях террористического и экстремистского характера. Такие данные Минпросвещения привело в концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2036 года.

В документе указывается, что численность несовершеннолетних, ставших участниками таких преступлений, «значительно увеличилась»: в 2022 году в терактах принимали участие 30 человек, в 2023-м — 44, в 2024-м — 98, а в 2025-м — 249; в преступлениях экстремистской направленности в 2022 году участвовали 87 человек, в 2023-м — 52, 2024-м — 97, в 2025-м — 142. Рост показателей в тексте концепции связывается с «наращиванием недружественными странами деструктивного воздействия на россиян».

Всего при участии несовершеннолетних в 2025 году было совершено 29,1 тыс. преступлений (в 2024-м — 26,4 тыс.), в том числе 6,2 тыс. особо тяжких (4,2 тыс.). Участниками преступлений стали 22,2 тыс. детей (21,1 тыс.). По состоянию на 1 января 2025 года в России проживало 29,7 млн детей.