Бывшему директору Popcorn Books дали четыре года условно за экстремизм
Замоскворецкий районный суд Москвы назначил бывшему директору издательства Popcorn Books Дмитрию Протопопову 4 года условно. Также у него конфисковали 8,7 млн руб. в пользу государства. Протопопову вменяли организацию деятельности экстремистской организации, подсудимый признал вину и заключил досудебное соглашение.
Дмитрий Протопопов в суде
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
В прениях представитель гособвинения просил назначить ему аналогичный срок. Сам господин Протопопов попросил прощения у всех, «кому его действия могли принести вред».
Согласно материалам дела с ноября 2023 по сентябрь 2024 года сотрудники издательства Individuum организовали продажу, в том числе несовершеннолетним, более 1 тыс. книг, «пропагандирующих деятельность движения ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
В рамках дела были задержаны директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин (после допроса его отпустили), один из руководителей Individuum и Popcorn Books Дмитрий Протопопов, бывший директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев. Все фигуранты признали вину и сотрудничали со следствием.