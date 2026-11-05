Администрация Трампа сообщила о провале попыток демократов остановить реформы

В администрации также уверены в провале любых инициатив по импичменту. «Попытки объявить ему импичмент, свернуть его планы или свести на нет достижения его администрации постигнет та же участь, что и предыдущие попытки радикальных левых — провал. Президент Трамп никогда не прекратит борьбу»,— добавили в Белом доме.