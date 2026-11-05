Администрация Трампа сообщила о провале попыток демократов остановить реформы
Администрация президента США заявила, что попытки демократов мешать президенту Дональду Трампу, пока он у власти, потерпят неудачу. В администрации подчеркнули, что оппозиция не сможет «обратить вспять» ключевые решения Белого дома.
«Радикальные левые, фейковые новости и профессиональные паникеры написали некролог президенту Трампу, они были неправы. Они будут неправы снова»,— указано в заявлении.
В администрации также уверены в провале любых инициатив по импичменту. «Попытки объявить ему импичмент, свернуть его планы или свести на нет достижения его администрации постигнет та же участь, что и предыдущие попытки радикальных левых — провал. Президент Трамп никогда не прекратит борьбу»,— добавили в Белом доме.
Промежуточные выборы в Конгресс США прошли 3 ноября. По их результатам Республиканская партия уступила Демократической обе палаты парламента и большинство губернаторских постов. На результатах сказалось недовольство граждан затянувшейся войной в Иране.