Издателя сдали в особом порядке
Руководитель Popcorn Books дал показания на Евгения Капьева
Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела руководителя издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова, обвиняемого в распространении экстремистской литературы. Фигурант заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, признав свою вину. В ходе оглашения протокола допроса господина Протопопова выяснилось, что он дал показания на гендиректора издательской компании «Эксмо» Евгения Капьева.
Бывший директор издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов (справа)
Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ
Замоскворецкий райсуд столицы 16 июля приступил к рассмотрению уголовного дела Евгения Протопопова. Ему вменяют в вину организацию деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). После задержания фигурант дал признательные показания и заключил досудебное соглашение с прокуратурой.
Евгений Протопопов, а также еще двое сотрудников «Эксмо» — директор по продажам Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев — были задержаны в мае 2025 года. Все трое признали вину, заключив досудебные соглашения. Их уголовные дела рассматривались отдельно.
Издательство «Эксмо» основано в 1991 году. Сначала компания работала в сфере оптовой торговли книгами, с 1993 года начала самостоятельную издательскую деятельность. В 2012 году после слияния двух крупнейших издательств — «Эксмо» и АСТ — образована группа «Эксмо-АСТ». Сегодня она занимает лидирующие позиции на рынке коммерческой литературы. В 2025 году выпустило почти 12 тыс. наименований книг тиражом 50,5 млн экземпляров. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Эксмо» за прошлый год выросла на 15,4%, до 25 млрд руб., чистая прибыль — на 18,2%, до 2,6 млрд руб. В 2023 году издательство «Эксмо» получило 51% в ООО «Попкорн Букс».
По версии обвинения, Дмитрий Протопопов с коллегами в период после 30 ноября 2023 года, когда Верховный суд признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории России, разработали и реализовали преступную схему продолжения сбыта книжной продукции, которая пропагандировала нетрадиционные сексуальные отношения. С целью избежать убытков от списания значительных остатков тиражей общей стоимостью около 10 млн руб. соучастники разделили литературу на «красный» (с явной тематикой ЛГБТ — движение признанно экстремистским и запрещено в России) и «желтый» (с менее выраженной) списки. Формально изъяв «красные» книги из открытой продажи, они фактически продолжали реализовывать их через точечные поставки постоянным клиентам, используя корпоративные ресурсы, складскую инфраструктуру и дистанционные каналы связи.
В рамках организованной группы Протопопов как исполнительный директор координировал действия, утверждал конкретные сделки, контролировал финансовые потоки и бюджет подразделения.
В 2024–2025 годах, согласно материалам дела, состоялись как минимум три эпизода сбыта таких книг (включая «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчат ласточки» и другие), в том числе несовершеннолетним покупателям и посредникам, с переводом средств на счета издательства.
После оглашения обвинительного заключения господин Протопопов заявил, что в содеянном раскаивается и сделку со следствием заключил добровольно, желая как-то исправить совершенное им. Также он добавил, что на его попечении находится пожилая мать, а зарплату он получить не может, так как счета были заблокированы после признания его «террористом и экстремистом». Его адвокат Денис Тихонов приобщил к делу материалы, положительно характеризующие господина Протопопова, данные о состоянии его здоровья, которое, согласно представленным медицинским документам, неудовлетворительное, а также сообщил суду, что его клиент жертвовал деньги бездомным и больным животным. Защитник добавил, что сделку с прокуратурой господин Протопопов заключил самостоятельно, хотя, по мнению адвоката, не стоило соглашаться с обвинением в «таком большом объеме».
В ходе оглашения протокола допроса подсудимого выяснилось, что в рамках досудебного соглашения он дал показания на гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева.
Подсудимый рассказал, что господин Капьев якобы нанимал лоббистов, чтобы противодействовать запрету ЛГБТ и признанию движения экстремистским. Кроме того, по словам подсудимого, именно по указанию господина Капьева запрещенные книги начали продавать скрытно, чтобы выполнить план по продажам.
На допросе господин Протопопов заявил, что издательство и раньше использовало серые схемы продаж книг, которые оно затем применило и для распространения запрещенной литературы. По словам господина Протопопова, без ведома господина Копьева книги продаваться не могли.
Евгений Капьев, финансовый директор «Эксмо» Светлана Цеплякова, директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин и заместитель директора «Первой редакции» по коммерческой деятельности Юлия Соколовская 21 апреля 2026 года были доставлены для проведения следственных действий в Главное следственное управление СКР по Москве. Однако они избежали угольного преследования и вскоре были отпущены в качестве свидетелей.
В конце июня 2026 года господин Иванов получил четыре года условно. В ходе допроса он заявил, что считал «своим гражданским долгом дать показания на людей, которые занимались и занимаются антигосударственной деятельностью». В начале июля 2026 года господин Вахляев также получил четыре года условно.