Издателя сдали в особом порядке

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела руководителя издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова, обвиняемого в распространении экстремистской литературы. Фигурант заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, признав свою вину. В ходе оглашения протокола допроса господина Протопопова выяснилось, что он дал показания на гендиректора издательской компании «Эксмо» Евгения Капьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов (справа)

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Бывший директор издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов (справа)

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Замоскворецкий райсуд столицы 16 июля приступил к рассмотрению уголовного дела Евгения Протопопова. Ему вменяют в вину организацию деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). После задержания фигурант дал признательные показания и заключил досудебное соглашение с прокуратурой.

Евгений Протопопов, а также еще двое сотрудников «Эксмо» — директор по продажам Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев — были задержаны в мае 2025 года. Все трое признали вину, заключив досудебные соглашения. Их уголовные дела рассматривались отдельно.

Издательство «Эксмо» основано в 1991 году. Сначала компания работала в сфере оптовой торговли книгами, с 1993 года начала самостоятельную издательскую деятельность. В 2012 году после слияния двух крупнейших издательств — «Эксмо» и АСТ — образована группа «Эксмо-АСТ». Сегодня она занимает лидирующие позиции на рынке коммерческой литературы. В 2025 году выпустило почти 12 тыс. наименований книг тиражом 50,5 млн экземпляров. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Эксмо» за прошлый год выросла на 15,4%, до 25 млрд руб., чистая прибыль — на 18,2%, до 2,6 млрд руб. В 2023 году издательство «Эксмо» получило 51% в ООО «Попкорн Букс».

По версии обвинения, Дмитрий Протопопов с коллегами в период после 30 ноября 2023 года, когда Верховный суд признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории России, разработали и реализовали преступную схему продолжения сбыта книжной продукции, которая пропагандировала нетрадиционные сексуальные отношения. С целью избежать убытков от списания значительных остатков тиражей общей стоимостью около 10 млн руб. соучастники разделили литературу на «красный» (с явной тематикой ЛГБТ — движение признанно экстремистским и запрещено в России) и «желтый» (с менее выраженной) списки. Формально изъяв «красные» книги из открытой продажи, они фактически продолжали реализовывать их через точечные поставки постоянным клиентам, используя корпоративные ресурсы, складскую инфраструктуру и дистанционные каналы связи.

В рамках организованной группы Протопопов как исполнительный директор координировал действия, утверждал конкретные сделки, контролировал финансовые потоки и бюджет подразделения.

В 2024–2025 годах, согласно материалам дела, состоялись как минимум три эпизода сбыта таких книг (включая «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчат ласточки» и другие), в том числе несовершеннолетним покупателям и посредникам, с переводом средств на счета издательства.

После оглашения обвинительного заключения господин Протопопов заявил, что в содеянном раскаивается и сделку со следствием заключил добровольно, желая как-то исправить совершенное им. Также он добавил, что на его попечении находится пожилая мать, а зарплату он получить не может, так как счета были заблокированы после признания его «террористом и экстремистом». Его адвокат Денис Тихонов приобщил к делу материалы, положительно характеризующие господина Протопопова, данные о состоянии его здоровья, которое, согласно представленным медицинским документам, неудовлетворительное, а также сообщил суду, что его клиент жертвовал деньги бездомным и больным животным. Защитник добавил, что сделку с прокуратурой господин Протопопов заключил самостоятельно, хотя, по мнению адвоката, не стоило соглашаться с обвинением в «таком большом объеме».

В ходе оглашения протокола допроса подсудимого выяснилось, что в рамках досудебного соглашения он дал показания на гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева.

Подсудимый рассказал, что господин Капьев якобы нанимал лоббистов, чтобы противодействовать запрету ЛГБТ и признанию движения экстремистским. Кроме того, по словам подсудимого, именно по указанию господина Капьева запрещенные книги начали продавать скрытно, чтобы выполнить план по продажам.

На допросе господин Протопопов заявил, что издательство и раньше использовало серые схемы продаж книг, которые оно затем применило и для распространения запрещенной литературы. По словам господина Протопопова, без ведома господина Копьева книги продаваться не могли.

Евгений Капьев, финансовый директор «Эксмо» Светлана Цеплякова, директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин и заместитель директора «Первой редакции» по коммерческой деятельности Юлия Соколовская 21 апреля 2026 года были доставлены для проведения следственных действий в Главное следственное управление СКР по Москве. Однако они избежали угольного преследования и вскоре были отпущены в качестве свидетелей.

В конце июня 2026 года господин Иванов получил четыре года условно. В ходе допроса он заявил, что считал «своим гражданским долгом дать показания на людей, которые занимались и занимаются антигосударственной деятельностью». В начале июля 2026 года господин Вахляев также получил четыре года условно.

Ефим Брянцев