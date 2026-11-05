Axios: победа демократов на выборах грозит срывом военных проектов Трампа
Победа Демократической партии на выборах в Конгресс США может сделать невозможным финансирование оборонных проектов американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на записку исследовательской группы TD Cowen Washington Research Group.
Речь в том числе идет о системе противоракетной обороны «Золотой купол» стоимостью до $175 млрд, а также о программе создания «Золотого флота» — группировки из 280—300 кораблей с экипажами и беспилотными судами, стоимость которой оценили в $275 млрд до 2056 года.
Как отмечается в документе, успех демократов лишает республиканцев возможности использовать голосование простым большинством для одобрения заявленного оборонного бюджета в размере $1,5 трлн.
Кроме того, результаты выборов нанесли удар по позиции министра обороны США Пита Хегсета.
Законодатели от обеих партий, включая конгрессменов Пэта Райана и Томаса Мэсси, уже намекнули на возможность инициирования его импичмента из-за растущего недовольства войной в Иране.
Промежуточные выборы в Конгресс США прошли 3 ноября. Республиканская партия уступила Демократической обе палаты парламента и большую часть губернаторских постов.