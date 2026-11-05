Axios: победа демократов на выборах грозит срывом военных проектов Трампа

Речь в том числе идет о системе противоракетной обороны «Золотой купол» стоимостью до $175 млрд, а также о программе создания «Золотого флота» — группировки из 280—300 кораблей с экипажами и беспилотными судами, стоимость которой оценили в $275 млрд до 2056 года.