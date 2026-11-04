На адвоката в Индии завели уголовное дело из-за поддельного видео с Лавровым

Расследование началось после того, как Министерство иностранных дел Индии официально опровергло подлинность видеозаписи. Дело против господина Бхушана возбуждено по нескольким статьям Свода законов об уголовных наказаниях Индии (BNS), включая подлог, клевету, использование поддельного документа и кражу персональных данных.