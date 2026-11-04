На адвоката в Индии завели уголовное дело из-за поддельного видео с Лавровым
На старшего адвоката Верховного суда Индии Прашанта Бхушана завели уголовное дело о клевете и подделке документов после публикации видео с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает The New India Express (NIE).
По данным правоохранительных органов, Бхушан поделился в соцсети X сфабрикованным роликом, в котором Сергею Лаврову приписывались критические высказывания в адрес Индии по вопросам внутренних дел страны и закупок нефти.
В полиции подчеркнули, что дипфейк содержал вводящую в заблуждение и провокационную информацию, способную вызвать общественные беспорядки и нанести ущерб репутации.
Расследование началось после того, как Министерство иностранных дел Индии официально опровергло подлинность видеозаписи. Дело против господина Бхушана возбуждено по нескольким статьям Свода законов об уголовных наказаниях Индии (BNS), включая подлог, клевету, использование поддельного документа и кражу персональных данных.